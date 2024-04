Pocity se asi nedají popsat, řekla Andělová z USK, která oslavila první český titul

Třetí titul za sebou slavila dnes basketbalistka Gabriela Andělová (28). Po dvou na Slovensku s týmem Piešťan se dočkala prvního českého s USK Praha. Reprezentační rozehrávačka či křídelnice pomohla k jednoznačné výhře 85:48 ve čtvrtém finále na palubovce Žabin Brno 14 body. Deset jich stihla v poslední čtvrtině.

"Už jsem vyhrála dvakrát na Slovensku, takže už asi trošku vím, co to obnáší, ale myslím si, že se pocity asi nedají popsat. Určitě je to úspěšná sezona. Nakonec jsem si vybrala dobře. Ještě koncem srpna jsem hledala tým a bylo to takové všelijaké, ale asi to mělo dopadnout tak, jak mělo. Já jsem s touto sezonou spokojená," řekla novinářům Andělová, jež do sbírky přidala i bronz v Evropské lize.

Byla ráda, že zakončila ročník podařeným bodovým výkonem. "To asi ani nikdo nečekal. Nemůžu si stěžovat, že to tam konečně padlo a dostala jsem víc prostoru. Asi jsem trošku i ukázala, co ve mně je," prohlásila Andělová, která v nabitém kádru USK musela bojovat o větší vytížení.

"Když jsem sem přicházela, tak jsme věděla, že to bude náročné. Že nebudu v nějaké základní rotaci, ale myslím si, že jsem se s tím vypořádala dobře. Myslím si, že vždycky, když mě tam trenérka (Natália Hejková) pustila, tak jsem ukázala, že nějaké kvality mám. Postupně jsme se se sebou seznamovaly. Ona nevěděla, co ode mě čekat. Myslím si, že další rok to zase bude trošku lepší," podotkla Andělová, která má smlouvu s USK ještě na příští ročník.

Statistiky utkání. Livesport

Evropskou ligu si zahrála poprvé. "Co se týče náročnosti, tak to bylo hlavně s tím cestování. Na letecké přesuny jsem nebyla zvyklá. Po fyzické stránce to bylo všechno náročnější než eurocupová sezona. Zvládla jsem to hlavně bez zranění, což je důležité. Docela jsme se zapracovala, takže spokojenost," konstatovala Andělová.

Pražanky se první prohrou v soutěži po rekordní sérii 301 výher ve druhém utkání v Brně připravily o možnost slavit titul doma a Andělová žádnou divokou jízdu autobusem neočekávala. "Myslím, že to bude poklidné. Možná až přijedeme do Prahy, tak si sejdeme do VIPu (na Královce), ale skoro všechny holky mají zítra ráno lety do svých zemí a pokračují potom s nároďákem. To, že budeme dvě hodiny cestovat, nám možná zkazí nějaké větší plány, které bychom mohly mít," podotkla Andělová.

Českou reprezentaci čeká až v druhé polovině srpna předkvalifikace o mistrovství světa v Mexiku s Jižní Koreou, Mali a Venezuelou. "Na to jsem zvědavá. V Mexiku jsem ještě nebyla, ani v Americe nebo Jižní Americe. Pro mě to bude zážitek, doufám, že stihneme i něco kromě basketbalu se trošku někam podívat. Od těch týmů nevím, co očekávat. Bude to na nás, jak se připravíme, jak budeme zkoncentrované a co trenérka (Romana Ptáčková) vymyslí," dodala Andělová.