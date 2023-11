Krejčí po operaci palce na levé ruce zmeškal úvod G-League, Iowa bez něj vyhrála

Basketbalista Vít Krejčí (23) po operaci palce na levé ruce zmeškal úvod sezony nižší zámořské soutěže G-League. Tým Iowa Wolves bez českého reprezentanta zvítězil v pátek v prvním zápase nad Windy City Bulls 124:117.

I když se spekulovalo o možném návratu Krejčího do Evropy, kde hrál do roku 2021 za španělskou Zaragozu, zamířil třiadvacetiletý hráč po říjnovém konci v Minnesotě Timberwolves do spřáteleného klubu v G-League. Zatím však nehraje kvůli zranění palce, o kterém informoval v minulých dnech na instagramu.

Krejčí má za sebou dvě sezony NBA, do které se prosadil jako pátý český basketbalista. V první sezoně nastoupil v dresu Oklahomy k 30 utkáním a měl průměr 6,2 bodu a 23 odehraných minut. Za Atlantu v minulém ročníku nastoupil v 29 duelech, na palubovce strávil v průměru necelých šest minut a měl průměr 1,2 bodu.

Přehled utkání Iowa – Windy City 124:117

V září podepsal rodák ze Strakonic zkušební kontrakt s Minnesotou, i kvůli zranění levé ruky však nastoupil do jediného přípravného zápasu proti Dallasu. Následně se nevešel na soupisku a klub ho umístil na seznam volných hráčů.