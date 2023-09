Krejčí exkluzivně pro Livesport: O výměnách v NBA, trenéru Ocampovi i Minnesotě

Třetí sezona – třetí klub. Tak vypadá působení českého basketbalového reprezentanta Víta Krejčího (23) v NBA. Někdejší hráč španělské Zaragozy v polovině srpna skončil v týmu Atlanta Hawks, ale na nové angažmá dlouho nečekal a vyzkouší štěstí v týmu Minnesoty Timberwolves. O svém působení v zámoří, návratu do národního týmu a otevření svého hřiště v Písku se rozpovídal v obsáhlém rozhovoru pro Livesport Zprávy.

O závěru sezony v Atlantě

"Změna, která přišla s trenérem Quinem Snyderem, klubu prospěla. Po skončení sezony jsme měli jen pár dní připravit se na play off s Bostonem a tam už bylo mnohem víc vidět, jak si zvykáme na nový systém hry. V průběhu sezony je těžké dostat do týmu něco nového, protože netrénujeme a jen hrajeme zápasy, a to je pak složité. Ale bylo vidět, že stačily čtyři dny volna po skončení hlavní sezony, kde jsme měli pár tréninků a mohli se vžít do systému a myslím, že první kolo play off s Bostonem nám docela vyšlo."

H2H rozhovor s Vítem Krejčím. Livesport

O výměnách v NBA

"I výměny jsou velká část NBA a je potřeba v tom umět chodit. Já vždycky říkám, že všichni, co se dostanou do ligy, jsou nesmírně talentovaní hráči a rozdíl mezi těmi nejlepšími je určitě v mentální stránce. Musí ze sebe dokázat každý den vydat maximum a být silní. Každá taková zkušenost pomáhá jak ve hře, tak do života."

O reprezentačním okně

"Neskončilo to nejšťastněji, to mě dost mrzelo. Ale myslím si, že tím, jak jsme měli nového trenéra a tým, tak vlastně nebylo tolik času se připravit. Do budoucna jsme vytvořili dobrý základ a na tom, co jsme vytvořili v létě, můžeme stavět dál. Byla tam spousta pozitivních věcí, ale také dost věcí, co musíme zlepšit."

Celkové statistiky Víta Krejčího v NBA. Livesport

O novém trenérovi reprezentace

"Tým se bude omlazovat a Diego Ocampo je skvělý trenér na tuhle obměnu, kterou teď naše reprezentace prochází. Jsem rád, že ho tam teď máme a že se náš tým ukázal, jak se ukázal."

O svém novém hřišti v Písku

"Je to můj splněný sen. Jsem moc rád, že to vyšlo. Všichni, kdo s touhle akcí pomáhali, jsou moji kamarádi a byl to opravdu výjimečný pocit být s těmi všemi lidmi co přišli, vidět padesát, sto dětí, které si tam hází na koš. Byla tam pro ně připravená spousta skvělých aktivit. Měli jsme stánek s Playstationem, byl tam foto koutek, různé soutěže pro děti, nakonec exhibice 3x3, takže všichni si to extrémně užili."

Krejčího hřiště v Písku. PPG

O úspěchu Evropana v NBA

"Musí mít zdravé sebevědomí a chtít to víc. V Americe s tím takhle vyrůstá každý, talentu tam je extrémně moc a všichni musí odmalička zápasit každý s každým a být lepší než ostatní. V Evropě je talentovaných hráčů také spousta, ale soutěživost tu není odmalička taková. Ať přijdete do jakéhokoliv týmu, tak tam máte kluky, co se budou prát o každý míč a budou chtít dokázat, že jsou lepší než vy."

O tom, s čím se do Ameriky vrací

"Něčím, čím se snažím řídit je: kontroluj to, co můžeš ovlivnit. V NBA je spousta věcí, co se nedají ovlivnit, ale to, co mohu, je to, jak na sobě pracuji a kolik času tomu dávám. A to je pro mě teď nejdůležitější. Věřím, že jsem měl dobré léto, snažil jsem se makat a co nejlíp připravit. Pro to jsem udělal všechno a teď se jedu do Ameriky ukázat, že do téhle nejlepší ligy světa patřím."