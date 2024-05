Indiana si vynutila sedmý zápas s New Yorkem, v boji o semifinále NBA zářil Siakam

Basketbalisté Indiany zvítězili doma nad New Yorkem 116:103 a vynutili si rozhodující sedmý zápas o postup do semifinále NBA. Za stavu 3:3 se přesune série do New Yorku, kde se Knicks budou v neděli snažit využít druhý pokus k tomu, aby poprvé po 24 letech postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Pro Indianu by to za stejné období bylo počtvrté a poprvé po 10 letech.

New York toužil prolomit čekání už v pátek, zvlášť, když pátý duel vyhrál o 30 bodů. Jenže Indiana tentokrát předvedla mnohem lepší výkon a nedala Knicks šanci. První čtvrtina ještě byla vyrovnaná, ale pak si Pacers vypracovali vedení až o 23 bodů. V závěru tak mohli šetřit síly na rozhodující bitvu a New York už jen snížil.

Indiana především zlepšila doskakování, v němž v pátém utkání výrazně ztrácela. Navíc hrála dobrý kolektivní basketbal s 35 asistencemi. Velký rozdíl byl zejména v bodech z pod koše, na které Pacers vyhráli 62:38. Nejvíce bodů dal Pascal Siakama, a to 25. Dalších pět hráčů mělo dvouciferný počet. New Yorku nepomohl ani výkon Jalena Brunsona, jenž dal 26 z 31 bodů ve druhé půli.

"Minulé utkání bylo od nás málo agresivní. Dnes jsme hráli opravdu tvrdě, což bylo třeba. K tomu jsme dobře hýbali míčem a získali více doskoků, což je klíčem v této sérii," řekl trenér Indiany Rick Carlisle.

New York opět hrál bez čtyř důležitých hráčů Bojana Bogdanoviče, Juliuse Randla, Mitchella Robinsona a OG Anunobyho, který jako jediný má šanci, že se do sedmého zápasu stihne uzdravit. Zdravotní potíže má po dnešku i Josh Hart a jeho další start je rovněž nejistý. "Věřím, že bude hrát. Teď není na co se šetřit. Je to zápas číslo sedm. My máme šanci dosáhnout na něco velkého a jdeme si pro to," řekl Brunson.

