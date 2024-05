Denver v play off NBA neporazil Minnesotu ani na druhý pokus, Knicks zdolali Indianu

Obhájce titulu Denver prohrál v druhém kole play off NBA i druhý domácí zápas s basketbalisty Minnesoty, kterým v pondělí podlehl 80:106. New York vstoupil do série s Indianou domácím vítězstvím 121:117. Rozehrávač Knicks Jalen Brunson (27) se blýskl 43 body.

Koncovku zápasu v Madison Square Garden ovlivnil chybný verdikt rozhodčích, kteří za dotyk míče nohou přiznali míč Knicks. Z následujícího útoku pak Donte DiVincenzo vstřelil klíčovou trojku. Pozdější zpráva sudích ale přiznala, že nešlo o nakopnutí míče, ale hru rukou. Pravidla však neumožňují tuto situaci zkontrolovat u videa.

"Na hřišti jsme měli pocit, že šlo o nepovolenou hru nohou. Až video po utkání ukázalo, že se obránce dotkl míče rukou, což ničemu nevadí," uvedl ve zprávě první rozhodčí Zach Zarba. Po DiVincenzově trojce ještě Brunson proměnil tři trestné hody.

Brunson se stal teprve čtvrtým hráčem v historii, který v play off zaznamenal ve čtyřech utkáních v řadě alespoň 40 bodů. Před ním to dokázali Jerry West, Bernard King a ve finále v roce 1993 Michael Jordan. "Ano, dát 40 bodů je prima, ale zápas rozhodovaly maličkosti. Těší mě, že jsme ho zvládli," řekl Brunson, jenž trefil všech 14 trestných hodů.

DiVincenzo dal 25 bodů. Josh Hart odehrál celých 48 minut a nasbíral 24 bodů, 13 doskoků a osm asistencí. Hosty drželi Myles Turner s 23 body či Pascal Siakam s 19 body. Tyrese Haliburton trefil jen dvě ze šesti střel a zůstal na šesti bodech.

V nečekaně jasnou záležitost se proměnilo druhé utkání mezi Denverem a Minnesotou, která vedla až o 32 bodů. Hosté i bez Rudyho Goberta, jenž byl u narození syna, udrželi obhájce titulu na necelých 35 procentech při střelbě z pole a už v poločase měli náskok 26 bodů.

Zářili především Anthony Edwards a Karl-Anthony Towns, kteří dali shodně 27 bodů. Za Denver nastřílel Aaron Gordon 20 bodů. Nikola Jokič měl 16 bodů, 16 doskoků a osm asistencí. Za očekáváním zůstal hrdina prvního kola Jamal Murray, jenž proměnil jen tři z 18 pokusů a připsal si osm bodů. K nim přidal 13 doskoků.