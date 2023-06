Jokerovo finále. NBA ovládá srbské monstrum, které místo svalů používá mozek

Tomáš Rambousek

Nikola Jokič je hlavním tahounem Denveru v letošním play off NBA.

Zdřímněte si už večer, a jestli můžete, nastavte si budíka. Ve dvě hodiny ráno začne v Denveru možná poslední zápas letošní sezony NBA. A dost možná bude v hlavní roli opět monstrum, kterému basketbalový svět říká Joker. Nuggets jsou jen jedno utkání od historického triumfu a vše se točí okolo Nikoly Jokiče (28).

Neohrabaný, těžkopádný. Jen na první pohled. Postava basketbalového pivota samozřejmě svádí k předsudkům. Jokič měří 211 centimetrů a pro Denver Nuggets se stal v posledních sezonách panem nepostradatelným. Když ale vstupoval do NBA, rozhodně to nebyla žádná velká sláva.

Draft v roce 2014 ovládl Andrew Wiggins, třetí v pořadí byl vybrán Joel Embiid. Tehdy nebyli na výběr persony typu Giannise Antetokounmpa či Luky Dončiče. Týmům už ale radili evropští skauti, a tak Nuggets ukázali na obra z bělehradského týmu Mega Basket.

Ten chlap je opravdu dobrý

"Vzpomínám si na tréninkový kemp hned po draftu, když Nikola přijel do Denveru," vyprávěl Josh Kroenke, mimo jiné šéf fotbalového Arsenalu, hokejových Avalanche a basketbalových Nuggets. "Tehdy byl u nás v týmu i Mike Miller a po prvním tréninku mi poslal SMS, kde stálo: Nejsem si jistý, co se stane, ale ten chlap je opravdu, opravdu dobrý. Pak bylo vidět, jak Nikolovo sebevědomí začíná růst."

Byl to právě Miller, kdo udělil srbskému mladíkovi přezdívku Joker. "Mike měl problém vyslovit jeho příjmení, ale díky třem prvním písmenům vymyslel přezdívku," vyprávěl Howard Beck z Bleacher Report.

Paradoxem celého příběhu je, že Millera přetáhli Nuggets z Miami Heat, kde dvakrát (2012, 2013) vyhrál NBA, aby pomohl formovat nově se tvořící tým a dávat Jokičovi rady. Dnes je soupeřem Denveru právě Miami – tedy tým, ze kterého přišel. Miller se už na basketbal dívá jen jako fanoušek, tušení měl ale správné. A Jokičovi přezdívka Joker zůstala. Neměl s ní problém.

Z klauna se stal Joker

Jeho příběh vlastně začal podobně. Když v roce 2014 oznamovali Nuggets svou volbu ve druhém kole, místo obrázků urostlého Evropana, který byl vybrán jako 41. v pořadí, zařadila režie na obrazovky reklamu na fast food Taco Bell.

Jak příhodné. Jokič působil jako oustider, na sociálních sítích začala kolovat fotografie z jeho mládí, kdy vypadal jako cvalík. Uměl vypít tři litry coly denně a se životosprávou si zrovna hlavu nedělal. "Nejdůležitější sval na těle basketbalisty je mozek," vyprávěl ale později.

Takhle Jokič vypadal v dětství. @TheFantasyEng

Z klauna, nebo chcete-li z nepříliš uznávaného hráče, se během několika let vypracoval v monstrum, které ovládá basketbalový svět. Joker je ale na rozdíl od svého komiksového "parťáka" kladným hrdinou.

Tříbodový pivot

Jokič sbírá doskoky pod košem jako zralé hrušky, má na to koneckonců velmi slušné dispozice –⁠ rozpětí jeho pevných paží bylo změřeno na 221 centimetrů. Do hry ale přidává prvky, které u jiných pivotů vidíte málokdy. Zapojuje se do mezihry, bývá spojkou pro spoluhráče a finální přihrávky adresuje zejména Jamalovi Murraymu.

Čísla z nejlepších zápasů v play off LeBrona Jamese a Nikoly Jokiče. @slamstudios

Sám je pak velmi aktivní i ve střelbě za tři body. "Nikdy jsem nebyl nejlepší student matematiky, ale pamatuji si, že tři jsou víc než dva," smál se Jokič. Problém pro soupeře je, že trojky prostě umí. V letošních vyřazovacích bojích má úspěšnost 46,6 %. I díky tomu dává v průměru více než 30 bodů na zápas.

Když Nuggets vyřadili těsně před branami finále Los Angeles Lakers, pochopil LeBron James, že v souboji s o 10 let mladším rivalem už nestačí. Debakl 0:4 na zápasy ho přiměl k úvahám o konci kariéry. "Co se týče basketbalu, mám toho hodně k přemýšlení," sdělil. Zároveň dokázal pochválit Srbovu hru. "Když člověk brání takového hráče, nikdy nemá klid. Umí bodovat, doskakovat a střílet z dálky. Vidí herní situace ještě předtím, než nastanou," pronesl po vyřazení Lakers.

Triple-double

Jokič má dnes na svém kontě v play off už 16 zápasů s ceněným triple-double a v historických tabulkách je třetí v pořadí za Magicem Johnsonem a už zmiňovaným Jamesem. Zatímco ti dva potřebovali na své výkony skoro dvě dekády, Joker má zatím za sebou jen pět účastí ve vyřazovacích bojích (67 zápasů).

Ve třetím zápase finálové série pak společně s Murraym zaznamenali historický zápas. Ještě nikdy dřív se žádné dvojici nepodařil třicetibodový triple-double, a to ani v základní části, natož ve finále.

Srbsko dalo sportovnímu světu Jokiče a Djokoviče, Jokera a Djokera. @JoePompliano

Jokič je prostě Joker. Trumf, který potřebujete mít v týmu, abyste vyhráli. Ví to i trenér Michael Malone, který ze srbského vazouna udělal lídra a dnes i respektovaného sportovce. A pokud Nuggets dotáhnou letošní jízdu do zdárného konce, je jisté, že trofej MVP pro nejužitečnějšího hráče dostane právě Jokič.

Hrdé je samozřejmě i Srbsko. Pokud v neděli přepsal tenisové rekordy Novak Djokovič, který už léta slýchává přezdívku "Djoker", druhý "Joker" řádí pod basketbalovými koši za mořem. Je až s podivem, že z malé evropské země pocházejí dva z nejlepších sportovců současnosti.