Denver vyhrál v Miami i druhý zápas a je už pouze jedno vítězství od vysněného triumfu

ČTK

Basketbalisty Denveru dělí už jen jedna výhra od zisku premiérového titulu v NBA. Ve čtvrtém finálovém duelu zvítězili v hale Miami 108:95 a zvýšili vedení v sérii na 3:1. Triumf mohou zpečetit v úterý v domácí Ball Areně. Nejlepším střelcem pátečního utkání byl s 27 body křídelní hráč Denveru Aaron Gordon (27). Nuggets vyhráli i druhý zápas v Miami, poté co předtím v domácím prostředí po úvodním triumfu zaváhali.

"Ještě jsme nic nedokázali. Pořád je před námi jedno vítězství, abychom mohli slavit," odmítl trenér Michael Malone jakýkoli optimismus. "Jsme ale soustředění a dobře víme, jaký cíl před námi je," řekl.

Klíčem k výhře Nuggets byla třetí čtvrtina, kterou vyhráli 31:22, ale také produkce ostatních hráčů mimo obvyklé opory. Nikola Jokič nasbíral 23 bodů a 12 doskoků, Jamal Murray zůstal na 15 bodech, k nimž přidal 12 asistencí, ale vedle Gordona se mohli hosté spolehnout i na Bruce Browna, jenž nastřílel 21 bodů.

Ještě v závěrečné části měli přitom Heat šanci na obrat. Od stavu 73:86 snížili osmi body v řadě, Jokič navíc kvůli pátému faulu zamířil na lavičku. Přesto se hosté nesesypali a zhruba v polovině čtvrtiny díky trojkám Murrayho a Jeffa Greena znovu získali dvouciferný náskok.

Mimo to si Jokič, dvojnásobný nejužitečnější hráč soutěže, v úvodu utkání zvrtnul kotník, poté co dopadl na nohu Maxe Struse, a zamířil do šatny. Ještě před začátkem druhé čtvrtiny se nicméně vrátil zpět a zbytek utkání dohrál bez potíží. Přes bolest hrál také Murray, jenž měl zatejpovanou část levé ruky.

"Byla to týmová výhra, nemůžu říct, že by se o ni někdo zasloužil více nebo méně. Přispěl každý z nás. A teď nám chybí jediná výhra," konstatoval Murray. Jeho tým trefil 14 z 28 trojek, naopak Heat proměnili jen osm z 25. Nuggets se navíc dopustili jen osmi ztrát míče, soupeře jich přinutili udělat patnáct.

Miami držel ve hře Jimmy Butler s 25 body, sedmi doskoky i sedmi asistencemi, 20 bodů a 11 doskočených míčů přidal Bam Adebayo. Tým z Floridy už finálový stav série 1:3 zažil při předchozích dvou účastech v boji o titul v letech 2014 a 2020, v obou případech se San Antoniem (1:4) i Los Angeles Lakers (2:4) prohrál. "Mám ale k dispozici neuvěřitelně soutěživou skupinu hráčů. Všechno jsme si letos vydřeli a nejinak tomu bude i nadále. Vše, na co se nyní soustředíme, je vrátit sérii zpět na South Beach. A pak se věci mohou rychle obrátit," prohlásil trenér Heat Erik Spoelstra.