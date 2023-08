Krejčí o angažmá: Prioritou je USA. Probíhá jednání s více týmy, příští týden bude jasno

O novém angažmá českého basketbalového reprezentanta Víta Krejčího (23), jehož služeb se minulý týden vzdala v NBA Atlanta, by mohlo být jasno v příštím týdnu. Prioritou rozehrávače či křídelního hráče je pokračovat v Severní Americe, kde začínal v Oklahoma City a loni byl vyměněn do Atlanty.

"Probíhají jednání s více týmy. Myslíme si, že budeme mít jasno během příštího týdne a na základě nějaké dohody s týmem to budeme postupně oznamovat. Prioritou je zůstat v USA," řekl novinářům Krejčího agent Phillip Parun z agentury PPGSport/Octagon Basketball.

Poté co se Hawks vzdali hráčovy na příští ročník negarantované smlouvy na 1,8 milionu dolarů (39 milionů korun), nechává Krejčí vývoj na své agentuře. Čas mu vyplnily také přípravy na dnešní slavnostním otevření zrekonstruovaného streetbalového hřiště v Písku, na kterém se i za podpory hráčské asociace NBPA podílel.

"Teď ještě nevíme, co bude. Od té doby jsme se soustředili jen na to hřiště. Co bude, bude. Soustředím se vždycky jen na další den, připravuju se na sezonu a uvidíme," podotkl Krejčí.

Po draftu v roce 2020, na kterém si ho vybral Washington a okamžitě jej vyměnil do Oklahomy, vstoupil Krejčí do NBA v ročníku 2021/22. Předtím dlouho léčil vážné zranění kolena, které utrpěl v září 2020 v dresu Zaragozy. V první sezoně v zámořské soutěži absolvoval 30 zápasů a měl průměr 6,2 bodu a 23 odehraných minut. Za Atlantu nastoupil v 29 zápasech, na palubovce strávil v průměru necelých šest minut a měl průměr 1,2 bodu.

"Každý hráč si prochází těmi vývojovými etapami v kariéře. Jako volný hráč máte okolo zájemce, ideálně jsou globálně. Vítek preferuje zůstávat ve Spojených státech. Není neznámá veličina v NBA, na druhou stranu je ještě dostatečně mladý a flexibilní, co se týče výměny nějakých družstev. Není pro evropského hráče nic neobvyklého, že je vytrejdovaný a vystřídá pár působišť, než si situace postupně sedne," podotkl Parun.

"V NBA to funguje tak, že je to den za dnem. Jeden den jste tady a druhý úplně někde jinde. Už jsem se přesvědčil na vlastní oči tím trejdem a i těmi věcmi teď. Nějak nad tím nepřemýšlím, protože to stejně neovlivním. Jediné, co ovlivním, kolik hodin denně strávím na hale. Soustředím se jen na to, abych makal, a věřím, že šance přijde," prohlásil Krejčí.

V první polovině srpna nechyběl v české reprezentaci v přípravě v Brně a na předkvalifikaci o olympijské hry v Tallinnu. "Viděli jsme jeho roli v české reprezentaci. Dochází ke generační obměně, předávání štafety od Tomáše Satoranského k Vítkovi Krejčímu. Bude psát svůj nový příběh. Přeju mu hodně štěstí a bude to na jeho ramenou," konstatoval Parun.

Krejčí v současnosti pokračuje v přípravě na nové angažmá. "Tento týden jsem trénoval tady ve Strakonicích, měl jsem nějaké věci okolo toho hřiště, navíc jsme ještě chtěl strávit doma poslední týdny s rodinou. Takže se to tak hezky zkombinovalo. Byl jsem už jen doma. Moře má něco do sebe, ale ležet u Vltavy taky. Když byla vedra, tak jsme byli v řece. Užil jsem si to a trochu nasál domova, než zase odjedu," dodal Krejčí.