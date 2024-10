Sedm bodů, pak zranění. Krejčí nedohrál a Atlanta těsně nestačila v NBA na Washington

Basketbalista Vít Krejčí (24) zaznamenal v NBA sedm bodů proti Washingtonu, pak se zranil. Jeho Atlanta nakonec prohrála s Washingtonem 119:121 a po úvodních dvou výhrách neuspěla podruhé v za sebou. Hvězdou pondělní noci byl Paolo Banchero z Orlanda, který k porážce Indiany 119:115 přispěl kariérním maximem 50 body.

Krejčí stihl méně než polovinu času než v předchozím duelu s Oklahomou, zaznamenal ale svůj nejvyšší bodový příděl v sezoně. Zranění pravého stehenního svalu se českému reprezentantovi stalo v první půli druhé čtvrtiny. Poté odešel do šatny a Hawks oznámili na sociálních sítích, že do utkání proti Wizards už nenastoupí. Jeho zranění ještě klub neupřesnil.

Atlantě nebylo nic platné ani vedení až o 13 bodů, Wizards i tak získali první vítězství v sezoně. V závěru trefil Dyson Daniels trojku na 119:120 a když Corey Kispert následně zaznamenal jeden trestný hod, měl Trae Young šanci duel zvrátit. Těžkou trojku ale neproměnil.

Skvělý výkon předvedl Banchero, který proměnil 16 z 26 střel včetně tří trojek a 15 z 22 šestek. "Jsem neskutečně unavený, ale zápas stál za to. Bylo to jako hrát přátelské utkání, kdy jsem měl pocit, že jde každá střela do koše," řekl Banchero.

Jednička draftu z roku 2022 se stala teprve druhým hráčem v historii po LeBronu Jamesovi, který ještě před 22. narozeninami nasbíral v utkání aspoň 50 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Magic si připsali třetí výhru z úvodních čtyř utkání.

První porážku v poměru 105:109 připravil Lakers Phoenix. Poraženým nepomohl ani další skvělý výkon Anthonyho Davise, jenž nastřádal 29 bodů a 15 doskoků. Dalších 23 bodů přidal Austin Reaves, James tentokrát proměnil pouze tři pokusy ze 14 a zůstal na 11 bodech. Suns se opírali o Devina Bookera s 33 body, Kevin Durant jich nastřílel 30. Klíčem k úspěchu byla poslední část, již Phoenix ovládl 33:22.

První triumf v sezoně si připsal Denver, který i díky 40 bodům a deseti doskokům Nikoly Jokiče zvítězil 127:125 po prodloužení v Torontu. Bez porážky je nadále Boston, jenž i díky 30 bodům Jaylena Browna přehrál Milwaukee 119:108. San Antoniu nestačilo při porážce 101:106 s Houstonem ani 14 bodů a 20 doskoků Victora Wembanyamy. Vítěze vedl s 36 body včetně sedmi trojek Jalen Green.

