Krejčí? Přihrávka roku, jako z komiksu, žasnou americká média. A hvězdný Young si mnul oči

Kevin C. Cox / Getty Images North America / Getty Images via AFP / Profimedia

Do sestavy Atlanty pro letní ligu se nevešel. Na začátku přípravy na novou sezonu NBA však už jediný český basketbalista v nejslavnější lize světa Vít Krejčí (24) na palubovce nechyběl. A svým kouskem v zápase s Indianou, jejž jeho tým vyhrál 131:130, na sebe strhl velkou pozornost.

O co šlo? Šest minut před koncem zastavil Krejčí nalevo od koše svého celku útok Kendalla Browna, jemuž sebral míč z ruky s takovou lehkostí, že to bralo dech. To však nebylo všechno. Pak si balon přehodil na pravačku, rozpřáhl ji, jako když chce hodit diskem, a vší silou jej metl přes celé hřiště. Prudký, táhlý a nevysoký pas se vyhnul skluzu soupeře, odrazil se od země až ve dvoubodovém území Indiany, a to přímo do rukou Kobeho Bufkina, jenž byl pod košem úplně sám a snadno zakončil.

Krejčího paráda ohromila. "Možná jsme viděli přihrávku roku," komentovaly nevšední manévr americké weby. Hvězdný spoluhráč českého rozehrávače Trae Young, jenž v té době odpočíval na střídačce, se zvedl a gestem, při němž si oběma rukama intenzivně mnul oči, dal najevo svůj obdiv ke spoluhráčově akci.

Zámořské sociální sítě zase charakterizují parádu jako "Kuroko special" v narážce na známý japonský komiks o basketbalových superhráčích a jeho ústřední postavě, proslulé svými magickými nahrávkami. Krejčí v zápase strávil na hřišti druhý nejvyšší počet minut ze všech.

V boji o to, aby se prosadil do základní pětky, zase udělal malý krůček. V létě podepsal s klubem čtyřletý kontrakt a byla to snad první pauza mezi sezonami, kdy měl díky tomu klid na přípravu a nemusel se zaobírat myšlenkami, kam povede jeho budoucnost.

Nabral sebevědomí, které si přenesl i do předsezonního kempu. "Víťa hraje úžasně. Přiznám se, že než jsem sem přišel, moc jsem ho neznal. Ten kluk na mě udělal dojem," chválil jej spoluhráč Larry Nance Jr., jenž Hawks posílil v létě z Oklahomy. Krejčí zůstal v létě na několik týdnů v Atlantě, místo aby letěl domů, s asistentem generálního manažera klubu piloval střelbu.

To, jaké má kreativní schopnosti, znovu ukázal nyní. "Chci přispívat víc a víc. Vím, co se ode mě chce – bránit, střílet, hrát rychle, jednoduše a správně," povídal Krejčí před pár dny v rozhovoru pro list Atlanta Journal-Constitution. Přesně to teď udělal… A vypadalo to navíc mimořádně efektně. "Umí ovlivnit hru mnoha různými způsoby," vyzdvihl kouč Quin Snyder. Dá českému talentu šanci to pořádně předvést i v sezoně?