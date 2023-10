LaVine v NBA napodobil legendárního Jordana, Durant se výrazně podílel na výhře Phoenixu

Zach LaVine (28) nastřílel v sobotním utkání NBA 51 bodů, basketbalistům Chicaga to přesto v hale Detroitu nestačilo na výhru. Domácí Pistons zvítězili 118:102 a po úvodní porážce slavili druhé vítězství za sebou. LaVine jako první hráč v sezoně dosáhl na padesátibodovou hranici, při střeleckém osobním rekordu trefil 19 z 33 střel včetně sedmi trojek ze 13. Stal se prvním hráčem Bulls od roku 1996 s padesátibodovým výkonem bez jediné asistence, tehdy něco takového předvedl Michael Jordan.

Na straně vítězů se zaskvěl mladý pivot Jalen Duren, jenž si připsal 23 bodů, 15 doskoků a pět asistencí. Dalším lídrem Pistons byl s 25 body a 10 asistencemi Cade Cunningham, někdejší jednička draftu.

Další zápasy NBA

I bez Devina Bookera a Bradleyho Beala dokázal Phoenix přesvědčivě porazit Utah 126:104. Oporu našel v Kevinu Durantovi s 26 body a sedmi asistencemi, dalších 21 bodů nastřílel Eric Gordon. "Dnes jsme šli celou dobu správným směrem. Prostě jeden z těch povedených večerů," řekl Durant.

Philadelphia zvítězila v Torontu 114:107, ačkoli v průběhu prohrávala až o 12 bodů. Sixers za to vděčili hlavně duu Joel Embiid, Tyrese Maxey - obě hvězdy Sixers si připsaly po 34 bodech a hosté po úvodní jednobodové porážce v Milwaukee poprvé vyhráli. "Už před utkáním jsme si říkali, že zápas musíme vyhrát hlavně pro našeho trenéra. Je to ironie, že první výhru získal zrovna v Torontu. Gratuluji, přibydou další," řekl Maxey v narážce na to, že nový trenér Nick Nurse přišel před sezonou právě z kanadského týmu.

Ve formě se na začátku ročníku ukazuje Zion Williamson, který pomohl New Orleans k výhře 96:87 proti New Yorku 24 body. Brandon Ingram přidal ještě o dva víc. Knicks proměnili jen sedm trojek z 37.

