Dončič v NBA pomohl Dallasu k výhře 49 body, první vítězství slaví Wembanyama

Ve čtvrtý hrací den sezony basketbalové NBA padly první čtyřicítkové výkony. Luka Dončič (24) stanovil nové maximum ročníku 49 body, jimiž zařídil výhru Dallasu 125:120 doma nad Brooklynem. Ani 43 bodů Donovana Mitchella (27) nestačilo Clevelandu na odvrácení domácí porážky 105:108 s Oklahomou City. A Stephen Curry (35) pomohl Golden State k výhře 122:114 nad Sacramentem 41 body. První výhry v kariéře se dočkala jednička draftu Victor Wembanyama (19), San Antonio i díky jeho 21 bodům udolalo Houston 126:122 po prodloužení.

Dončič vstoupil do sezony ve velkém stylu. Po triple double z úvodního zápasu tentokrát ukázal svou střelbu z dálky, v posledních třech minutách trefil čtyři trojky a sám tak otočil duel s Brooklynem, který dvě minuty před koncem vedl o pět bodů. Vítěznou trojku dal Dončič 27 sekund před koncem i přes těsnou obranu s klaksonem o desku.

"Viděl jsem, že se blíží konec času na útok, tak jsem to chtěl jen hodit tak, aby se míč alespoň dotkl obroučky a měli jsme šanci na doskok. Sám nevím, jak to mohlo skončit v koši," přiznal Dončič.

"Tohle jsem viděl milionkrát. On na těchto střelách pracuje. Neustále trefuje šílené střely. Jediné, co na něj platí, je nepustit ho k míči. Vždyť ani neviděl na koš přes naší obranu a stejně to dal,“ ocenil bývalého spoluhráče brooklynský Dorian Finney-Smith, který strávil s Dončičem v Dallasu přes šest let.

Nets opět táhl mladík Cam Thomas, který dal 30 bodů a navázal na 36 bodů z úvodního duelu.

Mitchell sice 43 body pomohl Clevelandu a zajistil mu devítibodové vedení do závěrečných dvou minut zápasu, ale zastínil ho závěrečný obrat Oklahomy. Hráči Thunder vyhráli poslední dvě minuty 15:3 a získali tak vítězství na svou stranu. "Trefili tam velké střely, ale není možné, abychom se takhle stříleli do vlastní nohy. Zavinili jsme si to sami. Ale nebudeme se kvůli tomu věšet, protože je to něco, co se dá napravit," řekl Mitchell.

Shai Gilgeous-Alexander táhl Thunder 34 body, důležitou roli sehrál nováček Chet Holmgren, který nasbíral 16 bodů, 13 doskoků, 7 bloků a trefil minutu před koncem vyrovnávací trojku. "Bez Cheta bychom to nevyhráli. Stává se z něj opravdu dobrý hráč," řekl Gilgeous-Alexander.

Sacramento chtělo oplatit Golden State vyřazení z letošního play off v sedmém zápase, ale opět nenašlo recept na ubránění Curryho. V první půli sice získalo vedení o 11 bodů, když Curry odpočíval, pak se ale hvězdný hráč vrátil do hry a ještě do poločasu zajistil Warriors vedení. Ve třetí čtvrtině pak přidal 16 bodů a získal pro Warriors až patnáctibodový náskok.

Kings sice manko v závěru smazali na pět bodů, ale Curry trefil 43 sekund před koncem další trojku a tím výhru pojistil. Pro Curryho to byl 64. zápas kariéry s alespoň 40 body, což ho řadí na 14. místo historických tabulek těsně za Kevina Duranta. Rekordmanem je Wilt Chamberlain s 271 zápasy.

Další zápasy

První výhru v éře s talentovaným Wembanyamou si připsalo San Antonio, které sice v texaském derby s Houstonem prohrávalo už o 10 bodů, ale dokázalo zápas otočit. Francouzský mladík Wembanyama nejprve 20 sekund před koncem zařídil prodloužení, v něm pak přidal další čtyři body a Spurs mohli slavit.

"Mám opravdu rád výhry. Pocit vítězství je ten nejlepší na světě. Jít do šatny s tím, že jsem poprvé v NBA vyhrál, je opravdu skvělá věc. Jsem pyšný. Samozřejmě je to jen jedna výhra, ale mnoho dalších přijde," řekl Wembanyama.

Memphis sice dokázal udržet hvězdného Nikolu Jokiče po třech čtvrtinách na 12 bodech, ale nakonec se radoval právě srbský pivot, který v poslední části dotáhl obhájce titulu Denver k výhře 108:104. Když to Nuggets potřebovali, dal Jokič 10 ze závěrečných 15 bodů svého týmu a celkem tak nasbíral dvaadvacet.

O výhře Utahu 120:118 nad Los Angeles Clippers rozhodl trojkou 27 sekund před koncem Jordan Clarkson. Jazz ale táhl 35 body Lauri Markkanen, za Clippers dal 36 bodů Paul George.

O výhře Chicaga 104:103 po prodloužení nad Torontem rozhodl Alex Caruso trojkou dvě sekundy před koncem nastavené pětiminutovky. Jen pár sekund předtím navíc Caruso na druhé straně zablokoval Pascala Siakama, který mohl zvýšit na rozdíl čtyř bodů, což by zřejmě znamenalo výhru Raptors. Místo toho Bulls získali míč, Caruso si naběhl do rohu a trefil výhru.

