Prognóza sezony NBA 2024/25: Kdo bude nováčkem sezony, nejlepším trenérem či hlavní hvězdou?

Sezona zámořské basketbalové NBA se opět rozjíždí. Redakce Livesport Zpráv zmapovala hlavní favority na zisk individuálních trofejí. Šest prestižních cen nemá jen šest favoritů, vyrovnaná liga dává šanci velké řadě kandidátů. Kdo tedy bude v novém ročníku fanoušky nejvíce bavit?

Nováček roku: Bude to znovu Francouz?

Loni všichni očekávali, že vyhraje Victor Wembanyama a ten předpoklady naplnil. V nové sezoně je ale situace trochu nepřehledná. Kdekdo by čekal, že vyhraje jednička draftu, to se ale nestává tak často (od přelomu století jen sedmkrát). Na papíře patří mezi favority dva Francouzi Zaccharie Risacher a Alexandre Sarr, ale na draftu vlastně nebyla žádná osobnost výrazně odskočená. Šanci mají i velcí pivoti Donovan Clingan a Zach Edey, i když šance prvního jmenovaného asi bude srážet množství proher Portlandu.

Prognóza redakce: 1. Zaccharie Risacher, 2. Zach Edey, 3. Stephon Castle. Velká šance: Rob Dillingham

Risacher je favoritem na nováčka roku. Profimedia

Šestý hráč: Rozehrávač versus střelci

Suverénní loňský vítěz Naz Reid je opět favoritem. Nebylo lepšího hráče z lavičky. Situaci ale může změnit nová tvář v dresu Minnesoty Donte DiVincenzo. Právě s ním by se měl Reid dělit o míč. Na trofej si ale brousí zuby spousta střelců, včetně loňského finalisty Malika Monka ze Sacramenta nebo Buddyho Hielda z Warriors. Šanci má také bývalý držitel trofeje Jordan Clarkson z Utahu, vše ale bude záviset na tom, jak dobře budou střílet.

Prognóza redakce: 1. Buddy Hield, 2. Malik Monk, 3. Naz Reid. Může překvapit: Caris LeVert

Sezonní progres: Kdo se stane novou hvězdou?

Posledních osm let v řadě vyhrává velká osobnost – minulá, současná nebo budoucí hvězda. Principem ocenění "Most Improved Player" je cesta, při které kvality basketbalisty v průběhu nové sezony rozkvetou. Možná by se mohlo zdát, že je to ideální příležitost pro Victora Wembanyamu, ale je nesmírně vzácné, aby cenu získal hráč, který působí v NBA teprve druhou sezonu.

Průlomový ročník čeká Jalena Williamse z Oklahomy. O adepty ale není nouze. Prostor v Raptors jistě dostane Immanuel Quickley a vysoká úroveň se čeká od Cadeho Cunninghama z Detroitu či Jalena Greena z Rockets. Zde bývá tradičně nejtěžší předpovídat budoucího vítěze.

Prognóza redakce: 1. Immanuel Quickley, 2. Jalen Williams, 3. Cade Cunningham. Tajný tip: Dyson Daniels

Ukáže Quickley naplno svůj potenciál? Profimedia

Obránce roku: Kdo může porazit Wembyho?

Tato trofej je téměř výhradně udělována pivotům. A protože nade všemi na tomto postu ční Wembanyama, dá se předpokládat, že je pro nový ročník největším favoritem. Už ve své nováčkovské sezoně skončil na druhém místě, jenže jeho šance na zisk téhle individuální trofeje přece jen poněkud kazí celková velmi bídná defenzivní bilance jeho týmu. A tak by se zřejmě mělo mluvit o Bamovi Adebayovi, pro kterého to může být jedna z posledních šancí získat tuto trofej.

Prognóza redakce: 1. Bam Adebayo, 2. Victor Wembanyama, 3. Rudy Gobert. Tajný tip: Evan Mobley

Bude Wembanyama opět dominovat? Profimedia

Trenér roku: Finch, Mazzulla, nebo návrat starých známých?

Očekává se, že Mark Daigneault loňské vítězství neobhájí, Oklahoma by neměla mít tak dobrou sezonu. O slovo se tak hlásí zejména Chris Finch z Minnesoty, který se už loni dostal mezi finalisty a samozřejmě Joe Mazzulla, který loni již získal s Bostonem titul. Bez šance není ani dvojnásobný vítěz Mike Budenholzer, který se vrátil do hry a pokusí se restartovat Phoenix Suns. Ambice být ještě lepší než loni mají i Knicks a to bude role Toma Thibodeaua. Nejen na hřišti, ale i na lavičkách NBA to bude solidní bitva.

Prognóza redakce: 1. Mike Budenholzer, 2. Joe Mazzulla, 3. Chris Finch. Tajný tip: Willie Green

Nejužitečnější hráč (MVP): Američané bez šance?

Pokud budete hledat hlavní hvězdy nové sezony a podíváte se i na tipy bookmakerů, v první pětce nenajdete žádného Američana. Logickým favoritem je obhájce titulu Nikola Jokič, který by mohl získat už svůj čtvrtý titul a vyrovnat se Wiltovi Chamberlainovi a LeBronovi Jamesovi. Také další adepti v pořadí Luka Dončič a Jannis Antetokounmpo reprezentují Evropu.

Pak jsou ve hře jistě i Kanaďan Shai Gilgeous-Alexander, který loni skončil druhý a stále ještě nedosáhl svého plného potenciálu. Nelze samozřejmě zapomenout na Joela Embiida, který má kořeny v Kamerunu. U něj ale není jisté, zda odehraje potřebných 65 zápasů pro zisk jakékoli trofeje. A Američané? Zazářit by mohli Stephen Curry, Jayson Tatum nebo Jalen Brunson.

Prognóza redakce: 1. Nikola Jokič, 2. Luka Dončič, 3. Giannis Antetokounmpo. Tajný tip: Jalen Brunson