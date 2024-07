Westbrook byl v NBA vyměněn do Utahu, podle médií však zkušený rozehrávač zakotví v Denveru

Rekordman NBA v počtu triple-doublů Russell Westbrook (35) odchází z Los Angeles Clippers do Utahu. Podle ESPN se však očekává, že se zkušený basketbalista domluví s vedením Jazz na vykoupení ze smlouvy a nakonec bude v příští sezoně hrát za Denver Nuggets.

Westbrook po angažmá v Oklahomě, Houstonu a Washingtonu zakotvil v roce 2021 v Los Angeles Lakers, ale mužstvo s hvězdnými spoluhráči LeBronem Jamesem a Anthonym Davisem ke kýženému titulu nedovedl. Loni odešel k městským rivalům Clippers, ani tam se mu však příliš nedařilo a často jen střídal. I tehdy nejprve zamířil do Utahu, s nímž se dohodl na vyplacení ze smlouvy.

Stejný krok se očekává také nyní. Loňští šampioni Nuggets potřebují rozehrávače, klub v minulých týdnech opustili Kentavious Caldwell-Pope i Reggie Jackson. Olympijský vítěz z Londýna Westbrook by měl Denver posílit s vizitkou nejlepšího hráče ligy z roku 2017 a devítinásobného účastníka Utkání hvězd. Tabulce triple-doublů vévodí se 199 zápasy.

Pokud by se pětatřicetiletému rodákovi z Kalifornie podařilo dokončit přestup do Denveru, posílil by velmi silné duo Nikoly Jokiče a Jamala Murrayho.