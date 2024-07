Vít Krejčí po podpisu nové smlouvy: Jsem hrozně rád a věřím, že se posunu o kus dál

České barvy budou mít i v dalším ročníku nejlepší basketbalové ligy světa NBA své zastoupení, a to díky Vítu Krejčímu (24), který prodloužil o čtyři roky kontrakt s týmem Atlanta Hawks. "S novou smlouvou má teď čistý stůl a klid na práci. Je to správný krok," řekl hráčův agent Philip Parun.

Krejčí má za sebou náročný rok, ve kterém ho soužilo zranění palce na levé ruce a část sezony strávil v nižší G-League v týmu College Park Skyhawks. Zde v zápase proti Cleveland Charge zaznamenal na začátku března svůj první zámořský triple double za 10 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků.

Když se pak v prvním týmu Hawks zranilo několik klíčových hráčů, včetně hvězdného Trae Younga, Krejčí dostal příležitost naskočit zpátky do NBA. Odehrál posledních 22 utkání sezony, v řadě případů v základní sestavě. Své úsilí zúročil řadou skvělých výkonů, posunutím svého osobního maxima na 19 bodů v zápase (proti Charlotte) a potvrdil, že svou zámořskou šanci jen tak nepustí.

"Jasně ukázal, jaký je bojovník. Minulý ročník byl protkaný změnami, posunem Vítka do Minnesoty, přestupem zpátky do Hawks, uzavřením dvoucestné smlouvy a nakonec úspěšným závěrem základní části v prvním týmu. Diskuze s Atlantou byla hodně o tom, že obě strany cítí, že Vítek je připraven začít novou sezonu s danou rolí. Proběhlo několik trejdů, jádro týmu bude mladší a i s příchodem jedničky draftu Francouze Zaccharie Risachera a Srba Nikoly Djurišiče bude teď Vítek v týmu jedním z těch zkušenějších hráčů," uvedl Parun.

A dodal, že Krejčí má rovněž podporu hlavního kouče týmu Quina Snydera, kterému se líbí jeho styl hry i to, jaký je mimo hřiště. Zájem o prodloužení kontraktu byl oboustranný a český reprezentant by si měl podle zámořských médií vydělat během čtyř let 10 milionů dolarů. "Jsem hrozně rád, že ve mě tým vložil tuhle důvěru a těším se na další sezonu. Věřím, že se dokážeme zase posunout o kus dál," vzkázal Krejčí na dálku Livesport Zprávám.

Podle svého agenta má navíc díky čerstvě podepsanému kontraktu jednu výhodu. "Nerad bych předvídal, co bude za tři roky, ale v tomhle věku je pro Vítka výhodné mít podepsáno, bojovat o sestavu a mít tak náskok oproti jiným hráčům, kteří mohou ještě přijít z Evropy v průběhu léta a nejsou draftovaní," míní Parun.