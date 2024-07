Krejčí o smlouvě i příští sezoně v NBA: Primární bylo zůstat v Atlantě. S trenérem mám skvělý vztah

Česká stopa z nejslavnější basketbalové ligy nezmizí ani v následující sezoně. Vít Krejčí (24) prodloužil o čtyři roky kontrakt s Atlantou a nadále se bude prohánět po palubovkách NBA. "Mám skvělý vztah s trenérem, věřím, že příležitosti budou," vypráví rodák ze Strakonic v exkluzivním rozhovoru, který vznikl ve spolupráci Livesport Zpráv a Deníku Sport.

O nové smlouvě a free agency

"Jsem extrémně rád, bylo to pár dlouhých týdnů a pro mě nová věc. Jsem rád, že jsem si tím prošel a že to takhle dobře dopadlo. Jsem moc rád, že jsem dostal od týmu příležitost a těším se na příští sezonu. Free agency byla letos trošku jiná, protože se vše dělo pomaleji. Byla jiná pravidla. Kdykoliv vám může zazvonit telefon a nevíte. Primární bylo zůstat v Atlantě, mám tu dobrý vztah s trenérem. Vybudoval jsem si tu nějaké vztahy a důvěru týmu ve mě."

Vít Krejčí hovoří o nové smlouvě a free agency. Livesport

O situaci v Atlantě před další sezonou

"Mám skvělý vztah s trenérem a věřím, že příležitosti budou. Myslím si, že tým se bude ještě měnit. Je zbytečné se bavit o roli, zatím nevíme, jak bude tým vypadat. O roli jsme zatím s trenérem nemluvili, ale jsem sebevědomý a věřím, že šanci dostanu."

Vít Krejčí hovoří o situaci v Atlantě před další sezonou. Livesport

O přípravě na další sezonu

"Hodně jsem pracoval na těle. Od konce sezony jsem přibral pět kilo. Cítím se mnohem silnější. Teď se přesouváme do druhé části léta, která bude více zaměřená na atletiku – sprinty, zrychlení, výskoky... To je teď můj hlavní fokus. Je dobré, že vím, co po mně trenér bude chtít. Trénuji specificky. Nejdůležitější bude mít dobré procento trojek."

Vít Krejčí hovoří o přípravě na další sezonu. Livesport

O jedničce draftu, LeBronovi i rodině

Ve zbývající, obsáhlejší části rozhovoru, vypráví Vít Krejčí o mnoha tématech. Basketbalista Atlanty hovoří o tom, že Hawks získali jedničku draftu, o legendárním LeBronu Jamesovi a jeho synovi, o konci minulé sezony, o reakci rodin na novou smlouvu či srovnání s Tomášem Satoranským...