Zemřel basketbalista Mutombo, jeden z nejlepších obranářů historie NBA. Bylo mu pouhých 58 let

Ve věku pouhých 58 let zemřel člen basketbalové Síně slávy Dikembe Mutombo. O úmrtí jednoho z nejlepších defenzivních hráčů historie NBA informovalo vedení soutěže. Mutombo podlehl v Atlantě dlouhodobé nemoci, poslední dva roky se léčil s nádorem na mozku.

"Dikembe Mutombo byl zkrátka větší než sám život," uvedl komisionář NBA Adam Silver na adresu 218 cm vysokého pivota. "Na hřišti byl jedním z nejlepších defenzivních a blokujících hráčů v historii NBA. A mimo hřiště dával své srdce a duši do toho, aby pomáhal jiným."

Mutombo pocházel z Konžské demokratické republiky a do Spojených států přišel v 21 letech na univerzitu. V NBA poté odehrál 18 sezon za Denver, Atlantu, Houston, Philadelphii, New York a New Jersey. Osmkrát byl vybrán do Utkání hvězd a čtyřikrát vyhlášen nejlépe bránícím hráčem sezony. Do Síně slávy byl uveden v roce 2015 po kariéře, během níž si připsal v průměru 9,8 bodu a 10,3 doskoku na zápas.

Po skončení kariéry se věnoval charitativním a humanitárním projektům, jež byly zaměřeny především na zlepšení života lidí v jeho rodné zemi. "Nikdo nebyl víc způsobilý k tomu, aby se stal prvním globálním ambasadorem NBA. Byl to humanitární pracovník ze své podstaty. Miloval to, že basketbal může mít pozitivní dopad na různé komunity, především v jeho rodné Konžské demokratické republice a celé Africe," řekl šéf ligy Silver.

Na triumf v NBA Mutombo během dlouhé kariéry nedosáhl, finálové účasti s Philadelphií v roce 2001 a New Jersey o dva roky později skončily porážkou. Na jeho počest vyřadili v Denveru a Atlantě jeho číslo 55.