Nymburk po nezdaru z minulého roku opět postoupil do finále. Ostravu smetl 4:0 na zápasy

Nymburští basketbalisté jsou prvním finalistou ligového play off. V Ostravě osmnáctinásobní šampioni zvítězili 86:57 a sérii vyhráli 4:0 na zápasy. Ve finále, v němž loni chyběli po 21 letech, narazí Středočeši na vítěze severočeského souboje mezi vicemistrem Děčínem a Ústím nad Labem. Tato semifinálová série bude v sobotu pokračovat na stavu 2:2.

Ostrava, která vstupovala do play off až z devátého místa po nadstavbové části, vyřadila ve čtvrtfinále senzačně v šesti zápasech obhájce titulu Opavu. Na dřívějšího hegemona domácí soutěže už nestačila.

Na úvodní trestné hody svého bývalého hráče Sukhmaila Mathona ještě Ostravané odpověděli, ale v dalším průběhu utkání už vedli jen favorizovaní hosté. Ty Gordon jim pomohl k vítězství 16 body. Za Novou huť dali po deseti bodech Dominik Heinzl a Elyjah Williams. Nymburk předčil soupeře na doskoku jednoznačně 50:32, pod košem vládl zejména Mathon s deseti doskoky.

"Naše obrana dnes nebyla tak konzistentní, což mě trochu frustrovalo. Ale hráči to pochopili a ve chvíli, kdy v obraně přidali, se to utkání zlomilo. Během krátké chvíle jsme náskok tří bodů navýšili na dvacet a hráči odvedli dobrý výkon," řekl po zápase trenér Nymburka Francesco Tabellini, kterému po čtvrtečním zranění chyběl reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal.

Trenér Ostravy Adam Choleva si posteskl nad absencí důležitých hráčů. "Nám setnul hlavu už začátek série, do které jsme šli bez Michala Svobody a hned se zranil Rhodes. Pak jsme měli menší rotaci a sebralo nám to sebevědomí," konstatoval. "Dnes jsme na začátku čtvrté čtvrtiny nakupili mnoho chyb. Ani jsme se nedokázali postavit do útoku, tam jsme to ztratili. Soupeř odskočil a bylo po zápase i sérii," dodal.

Nyní se Ostrava, která byla v semifinále po 11 letech, musí připravit na boj o třetí místo. "Máme o co hrát, protože medaile tu nebyla dlouho a moc ji chceme," řekl Choleva. "Pro nás je to jak finále a půjdeme do toho s velkým odhodláním jako proti Opavě," uvedl ostravský rozehrávač Matej Majerčák, jenž dnes zaznamenal sedm bodů a pět asistencí.