Čeští basketbaloví mistři budou mít novou trofej. Byla vyrobena 3D tiskem, nese jméno legendy

Nejvyšší česká basketbalová soutěž bude mít od konce letošní sezony novou trofej pro vítěze. Unikátní pohár vznikl unikátním způsobem – pomocí 3D tisku. Podle návrhu designéra a umělce Petra Vacka jen do konečné podoby ztvárnila dílna firmy Průša Research. Trofej nese jméno legendárního basketbalisty Jiřího Zídka staršího.

Starý pohár, který získal řadu nelichotivých přezdívek, už nad hlavu nikdo nezdvihne. Zástupci českého basketbalu se spojili s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši, který je světovým lídrem v oblasti 3D tisku. Nový pohár se začal připravovat už před více než rokem, kdy proběhlo první oslovení PrusaLabu.

"Završujeme více než rok trvající práci. Její výsledek je pro nás zásadní hned z několika důvodů. Věříme, že nám přinese přesah mimo basketbal i sport. Zapadá do vznikající strategie sledující moderní trendy ve společnosti a ve sportu. V neposlední řadě – pohár nese jméno Jiřího Zídka staršího, basketbalisty století, a to ve chvíli, kdy slavíme výročí 100 let organizovaného basketbalu v Československu," říká Tomáš Kotrč, předseda představenstva Asociace prvoligových klubů (ALK).

Výroba Poháru Jiřího Zídka. Česká basketbalová federace

Design Poháru Jiřího Zídka má na svědomí český architekt, designér a umělec Petr Vacek. Při tvorbě Poháru byly zohledněny tři základní motivy: míč, koš a kruh. Míč je symbolem hry, koš představuje vítězství a kruh znázorňuje týmového ducha. Právě tyto tři motivy – hra, vítězství a týmový duch – jsou zhmotněny a spojeny odvážným způsobem do jednoho artefaktu.

Uvnitř míče kus historie

Číslo 10, které nosil na dresu Jiří Zídek starší, se také navždy stalo součástí trofeje. Uvnitř něho je totiž i "talisman" v podobě skutečného čísla odpáraného z originálního zápasového dresu Jiřího Zídka staršího. Jeho ikonická desítka byla vložena dovnitř konstrukce míče a bude tak navždy součástí této trofeje.

"Je to pro mě obrovská čest. Je to pohár, který by se tátovi určit líbil a já můžu z pohledu laika autorům jen pogratulovat," řekl Jiří Zídek mladší při prvním představení trofeje. "Basketbal pro mého tátu znamenal opravdu mnoho. Pochopil jsem to vlastně až když byl starší. Ale kdykoli jsme ho dostali na Folimanku, tak když se přiblížil k basketbalové hale, tak úplně ožil, úžasně komunikoval a také i když se špatně pohyboval, tak byl najednou plný energie a ani pohyb mu najednou nedělal žádné problémy," zavzpomínal na nedávno zesnulého otce první český basketbalista v NBA.

Syn Jiřího Zídka se dívá na trofej, která je pojmenována po jeho otci. Livesport

Jména vítězů Kooperativa NBL budou gravírována na podstavec, který má zatím prostor pro 10 ligových šampionů. V případě potřeby se pohár rozšíří o druhou část podstavce s dalším prostorem na jména vítězů ligy a může sloužit několik dekád. K novému Poháru byl vyroben i speciální přepravní obal, aby se při převozech nijak neponičil, doplněný je o vygravírované logo.

Současně se vznikem Poháru byla navržena a vytvořena také kompletně nová sada medailí. Všechny byly vyrobeny kombinací technologií DLP 3D tisku a odlévání epoxidových pryskyřic do silikonových forem. I jejich ústředním motivem je síťka.

Spanilá jízda po českých městech

Nový Pohár se v následujících dnech představí také v jednotlivých městech hrajících NBL. Každý tým hrající play-off dostane pohár zapůjčen na jeden den, během něhož jsou naplánovány klubové akce na veřejných místech – na náměstích či nákupních centrech.

Každý tým si k prezentaci nové trofeje zvolil vlastní program doprovázený třeba také autogramiádou hráčů, podívá se třeba i do vybraných škol ve městech. První zastávkou je už ve středu 10. dubna Děčín. O den později následuje Nymburk a poté se přesouvá přes celou republiku do Ostravy a Opavy.