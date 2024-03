Nymburk se s Evropským pohárem loučí ve čtvrtfinále, na Varese nestačil ani venku

Nymburští basketbalisté prohráli v odvetném utkání čtvrtfinále Evropského poháru FIBA na hřišti Varese 76:91 a se soutěží se loučí. Šance týmu kouče Francesca Tabelliniho výrazně klesly už před týdnem doma, kde podlehl 65:80 a k postupu dnes potřeboval zvítězit minimálně o 16 bodů. Osmnáctinásobnému českému mistrovi tak nevyšel útok na první semifinálovou účast v evropských pohárech.

Výhru domácích řídili Gabe Brown 17 body a Hugo Besson 16 body. Nicu Mannionovi těsně unikl double double. Italský reprezentant, který má na kontě 30 utkání v NBA za Golden State, přidal k 12 bodům devět asistencí. Nejlepším střelcem Nymburka byl stejně jako před týdnem Ty Gordon, který zaznamenal 15 bodů.

Stíhací jízda Nymburka se nekonala. Vedl jen jednou ve 2. minutě po trojce Gordona, který otočil stav na 5:4. Domácí od konce první čtvrtiny do startu druhé natáhli desetibodovou šňůru, díky které se dostali do náskoku 26:15. Nymburk se sice snížil vrátit do hry a do konce prvního poločasu ještě třikrát stáhl ztrátu na rozdíl čtyř bodů, ale do pauzy šli desetinásobní italští šampioni s desetibodovým náskokem.

Statistiky utkání. Livesport

Po přestávce přišel definitivní zlom. Varese od stavu 45:39 dalo zase deset bodů v řadě, a to především díky dvěma trojkám Browna za sebou a vzápětí jedné Davidea Morettiho. V závěrečné desetiminutovce domácí získali i nejvyšší náskok v utkání 24 bodů. Nymburk dal posledních osm bodů zápasu a zkorigoval výsledek.

Nymburk šel do čtvrtfinále z prvního místa v osmifinálové skupině M a do soubojů s Varese měl v Evropském poháru FIBA bilanci devíti výher a tří porážek. Rozehrávač Ondřej Sehnal viděl ve výsledcích s Varese kombinaci poklesu formy s kvalitou soupeře. "Byly to dvě spojené věci naráz. Oni jsou velmi dobrý tým, od nás to nebylo ono, ale oni nás do toho tlačili. Oni i s nedělí zahráli tři nejlepší zápasy za poslední dobu a o tom basketbal je, chytit formu ve správný moment," řekl.

