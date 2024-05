Nymburk se po roční pauze vrátil na basketbalový trůn, Ústí porazil v pěti zápasech

Basketbalisté Nymburka slaví 19. titul, vracejí se na trůn po roční pauze a získali novou trofej, Pohár Jiřího Zídka. V pátém finále porazili doma Ústí nad Labem 81:66 a sérii ovládli 4:1 na zápasy. Pomohl k tomu s 16 body Myles Stephens (27) a o dva body méně zaznamenal Ty Gordon (25), který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. Slunetě nestačilo ani 23 bodů Tye Nicholse (27).

Nymburk loni neuspěl poprvé od roku 2003, poté co vypadl v semifinále s pozdějšími šampiony z Opavy. Od roku 2004 dominovali Středočeši NBL nepřetržitě až do loňska s výjimkou roku 2020, kdy se soutěž nedohrála kvůli pandemii koronaviru. Pro Ústí nad Labem byl už postup do finále historickým počinem, severočeský klub dosáhl na první medaili.

Nymburk měl drtivý vstup do utkání, i díky Gordonovým pěti bodům začal šňůrou 9:0. Hosté se poprvé trefili až před vypršením třetí minuty díky Ladislavu Peckovi, který vzápětí přidal další koš, ale dalšími pěti body odpověděl Gordon a zařídil poprvé dvouciferný rozdíl.

Statistiky utkání. Livesport

Domácí náskok dál navyšovali. Soupeř od šesté do 14. minuty vůbec neskóroval ze hry a pasáž prohrál 3:18. Vedle Gordona se dařilo Stephensovi i kapitánovi Martinu Křížovi. Ve 20. minutě posunul Nymburk Nakye Sanders už do náskoku o 32 bodů. Vzápětí sice dal první trojku Ústí nad Labem Pecka, ale Nymburk vedl v poločase 49:18.

Obraz hry se nezměnil ani po hlavní přestávce. Hostům se sice povedla pětibodová šňůra, ale nedokázali na ni navázat. Nymburk byl při chuti a devítibodovou šňůrou odskočil už na 72:31.

Hráči Slunety potom dali devět bodů v řadě, střelecky se přece jen chytili a vrátili se do hry. Od konce třetí čtvrtiny natáhli osmnáctibodovou šňůru a zkorigovali na 57:74. Nichols hosty tři minuty a 13 sekund před koncem přiblížil hosty dokonce na 12 bodů, ale Nymburk drama nepřipustil.