Nymburk vstoupil do finálové série těsným vítězstvím. Ústí doma porazil v prodloužení

Basketbalisté Nymburka vyhráli po prodloužení první ligové finále s Ústím nad Labem 89:86. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o návrat na domácí trůn a celkově 19. titul v historii, byl s 22 body Sukhmail Mathon, hostům nepomohlo ani 28 bodů nejlepšího střelce Tye Nicholse. Finálová série bude pokračovat hned ve středu opět v Nymburce, hraje se na čtyři vítězné zápasy.

Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho udrželi neporazitelnost v letošním play off a zaznamenali 21. domácí vítězství v řadě. Ve finále vyhráli doma už 43. duel po sobě, jedinkrát neuspěli jen v roce 2003. V zápase prohrávali až o 12 bodů a k obratu jim pomohlo 18 útočných doskoků. Naopak poměr úspěšných tříbodových pokusů vyzněl ve prospěch Severočechů 10:4.

"Za dnešní vítězství musím poděkovat dvěma faktorům. Tím prvním byli naši neuvěřitelní fanoušci, kteří byli naším šestým hráčem a hnali nás za tímto vytouženým, těžkým a na konci snad zaslouženým vítězstvím," řekl novinářům Tabellini. "Za druhé bych ocenil charakter našich hráčů, kteří bojovali i navzdory horší střelecké úspěšnosti. Nehráli jsme náš nejlepší basketbal, zatímco soupeř hrál velice dobře. Oni své střely trefovali, my ne. Ale i přesto jsme odmítli prohrát a je to skvělý způsob, jak vstoupit do finálové série," doplnil italský kouč.

Nymburk se dostal do finále po roční pauze, hráči Ústí nad Labem v bojích o titul debutují. Oba týmy měly ze vzájemných zápasů v sezoně bilanci dvou výher a dvou porážek. Dosud uspěly vždy domácí celky a tradice trvá.

Začátek ale měli lepší hosté a ujali se vedení 7:0. Středočeši ztrátu smazali, Ústí ale po trojkách Tye Nicholse a Kristophera Martina získalo znovu šestibodový náskok. Za Nymburk v závěru první čtvrtiny snížil na 20:21 trojkou s klaksonem Jakub Tůma.

Domácí hráči, kteří se museli obejít bez zraněných Spencera Svejcara a Ondřeje Sehnala se po trojce Jaromíra Bohačíka a zisku Františka Rylicha dostali v úvodu druhé čtvrtiny do vedení 27:25, soupeř ale zareagoval a od stavu 31:31 šli Severočeši sedmi body v řadě do dalšího trháku. Tentokrát náskok udrželi a do poločasové přestávky šli s vedením 46:40. Nichols měl tou dobou na kontě 13 bodů.

"Ta dvanáctidenní pauza před finále se nám úplně nevyplatila. V první čtvrtině a poločase jsme nebyli schopní chytit rytmus. Řekli jsme si, že to musíme rozběhnout," řekl nymburský kapitán Martin Kříž.

Nymburk se po přestávce vrhl za vyrovnáním, ale vždy, když se dostal na dostřel, hosté odskočili úspěšnými trojkami. Severočeši se v polovině třetí čtvrtiny dostali poprvé do dvojciferného vedení (60:48) a před závěrečnou čtvrtinou drželi sedmibodový náskok (66:59).

Domácí hráči ale za podpory fanoušků i toto manko smazali a necelé dvě minuty před koncem Bohačík po dvou trestných hodech vyrovnal. Po trefě Mylese Stephense vedli domácí půl minuty před koncem 78:76, pak se ale dopustil ztráty Jitaurious Gordon a Martin srovnal. Nymburk už ze závěrečného útoku neskóroval a duel dospěl do prodloužení.

V něm zajistil Nymburku vedení 85:81 čtyřmi body za sebou Stephens, hosté ale i bez vyfaulovaného Ladislava Pecky do poslední chvíle drželi naději. Poté co v závěru Bohačík proměnil jen jeden trestný hod, zkusil ještě dalekou střelu za tři body Nichols, ta už ale do obroučky nezapadla.

