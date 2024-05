Titul je zpět v Nymburce a cíle jsou splněné, řekl po dalším vítězství basketbalista Kříž

Za splněný cíl označil kapitán nymburských basketbalistů Martin Kříž (30) zisk letošního mistrovského titulu. Triumf v nejvyšší domácí soutěži ho potěšil o to víc, že se to vloni nepodařilo. Reprezentační pivot po vítězství 4:1 na zápasy ve finálové sérii s Ústím nad Labem slavil ligový triumf už pojedenácté.

"Byl to hlavní cíl po loňské nepovedené sezoně. Pro mě extra. Byl jsem vloni poprvé v roli kapitána a zrovna se prohrálo. Jsem rád, že jsem to letos napravil," řekl po rozhodující výhře 81:66 novinářům Kříž, jehož tým získal poprvé i novou trofej Jiřího Zídka staršího. "Pohár je super a jsem rád, že jsme ho poprvé zvedli nad hlavu my, a doufám, že v tom budeme pokračovat i v dalších sezonách," doplnil.

Do zápasu měl jeho tým dominantní vstup a vedl v poločase obrovským rozdílem 49:18. "Začátek se vyvedl a nastavil tón zápasu. Do konce prvního poločasu to vypadalo na jednu branku. Bylo to tím, že jsme do toho zápasu vstoupili agresivně a nedovolili jsme triu Nichols, Autrey, Pecka se dostat do zápasu," řekl.

V závěru třetí čtvrtiny vedl Nymburk už o 41 bodů, ale tři minuty a 13 sekund před koncem se Ústí přiblížilo jen na rozdíl 12 bodů. "Už tam na konci třetí čtvrtiny padly myšlenky, že už je to jasné. Ale mohli jsme vidět, že Nichols a Autrey se začali trefovat. Kdyby se tohle stalo na začátku zápasu, tak to mohlo být úplně o něčem jiném a mohli jsme tu třeba plánovat cestu do Ústí," podotkl.

Podle něj rozhodla širší lavička a více sil. "Rozhodly 'back to back' zápasy. Mají přeci jen kratší lavičku. I u nich ten zápas byl těžký, ale měli jsme fyzicky navrch. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby se to hrálo doma venku, třeba jen na tři vítězné po jednom zápase. Na to se ale historie neptá. Vždy jsem říkal, že je to jen o našich hlavách, jak k tomu přistoupíme, a dnes se to potvrdilo," řekl Kříž.

Statistiky utkání. Livesport

Sezonu hodnotil jako úspěšnou. "Každý zvednutý titul nad hlavu je super. Tenhle ale chutná o to víc. Je to nová trofej a je to po roční pauze. Myslím, že celkově ta sezona byla úspěšná. Vyhráli jsme na rozdíl od loňska i Český pohár, Československý pohár a ve FIBA Cupu jsme předváděli dobré výkony," prohlásil.

Právě působení v Evropském poháru FIBA pomohlo podle něj týmu jít výkonnostně nahoru. "Byly tam na začátku cíle postoupit ze skupiny. To se povedlo. Došli jsme docela daleko. I když čtvrtfinále s Varese byly dva z nejméně povedených zápasů v sezoně. Cíle jsou ale splněné. Titul je zpět v Nymburce a uvidíme, co přinese další sezona. A jak budeme bojovat v Lize mistrů, jestli to dopadne. Což doufám, že dopadne," dodal Kříž.