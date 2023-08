Každý zápas jsme se lepšili a chyb ubývá, chválil Krejčí po vítězství a udržení naděje

Na přelomu druhé a třetí čtvrtiny čeští basketbalisté za pět minut a 35 sekund otočili stav duelu se Severní Makedonií z 30:35 na 60:43 a nasměrovali se k výhře, kterou potřebovali k udržení naděje na účast v semifinále předkvalifikace o olympijské hry. V dominantní pasáži (30:8) si pomohli sedmi trojkami a rozehrávač Vít Krejčí (23) byl rád, že druhá výhra ze tří zápasů na turnaji dala naději doufat v příznivý výsledek Izraele s domácím Estonskem a stěhování z Tallinnu do polských Gliwic. Ten se ale nekonal a pro český tým po estonské výhře boj o účast pod pěti kruhy skončil.

"I do poločasu jsme měli volné střely, které jsme ne vždy proměnili, pak jsme to i přecházeli, ale ve druhé jsme si věřili víc, ty střely si brali a padaly nám a díky navýšení náskoku jsme se uklidnili," řekl , který dal v zápase tři trojky ze čtyř pokusů a měl stejně jako v úvodním utkání s domácím Estonskem (77:74) v této bilanci úspěšnost 75 procent.

Severní Makedonie na turnaji prohrála vysoko s Izraelem 65:86 i s Estonskem 59:83. Také Češi měli v zápase náskok 20 bodů, v závěru se mu přiblížili znovu, ale soupeř skóre zkorigoval. "Mohlo to být lepší, ale podobně jako s Estonci ať jsme vyhrávali, prohrávali, dávali, nedávali, pořád jsme zůstávali v zápase a věřili, že to dotáhneme k vítězství. Taky jsme ale věděli, že ani Makedonci to až do konce nevzdají," podotkl jediný současný český zástupce v NBA z Atlanty.

Naděje Severní Makedonie držel rozehrávač TJ Shorts. Nová posila Paříže, která se v minulé sezoně při triumfu Bonnu v Lize mistrů stala nejužitečnějším hráčem soutěže, dala 27 bodů a přidala pět asistencí. "Je to neuvěřitelný hráč, což dokazoval celou sezonu. Určitě to byl pro nás hlavní cíl. Přesto ukázal, jaký hráč to je. Rozhodně mi něco dalo, naučit se od takového hráče, třeba jak čte obranu, že i když mu nedáme střelu, stejně se dokáže dostat do koše. Dal 27 bodů, prostě skvělý hráč," prohlásil Krejčí.

Svou výšku 168 centimetrů nahrazuje pětadvacetiletý Shorts rychlostí a mrštností. "Je pravda, že v dnešním basketu už takových hráčů moc není, proto je o to úžasnější, že zvládne být tak úspěšný. Je vidět, že má neskutečnou kvalitu. Ani nevím, kolik mu je, ale podle mě má před sebou ještě spoustu let," konstatoval Krejčí.

Všechny zápasy byly odlišné

Češi si na turnaji připsali porážku jen s Izraelem 67:80. Podle Krejčího byly všechny tři zápasy odlišné. "Estonci byli hodně tvrdí, Izraelci velmi agresivní v obraně a pokaždé to bylo trochu jiné, čemuž jsme se museli přizpůsobit. Myslím, že jsme v tom odvedli dobrou práci. Ty dva zápasy ve dvou dnech s Estonskem a Izraelem to bylo o něco těžší, není tam tolik času na přípravu, což před Makedonií díky dnu navíc naopak bylo," uvedl Krejčí.

Utkání Česko – Severní Makedonie 94:82

Byl rád, že se obměněný a oslabený tým pod novým koučem Diegem Ocampem postupně od začátku přípravy zlepšuje. "Chvíli nám trvalo si navyknout na nový styl a pořád tam jsou zbytečné chyby. Dobrá věc ale je, že i když jich je dost, pořád zůstáváme v zápase. Až je odstraníme a bude jich míň, věřím, že tenhle tým dokáže porazit kohokoli. Máme dobře našlápnuto, co se stane dál. A pokud jde o obranu, je to stejné, občas máme problémy v komunikaci, kdy nevíme, co hrajeme, ale je to čím dál lepší a věřím, že se těch chyb bude ubývat," uvedl Krejčí.

"Sám jsem s turnajem spokojený a hlavně jsem hrdý na to, že ať se to během těch utkání vyvíjelo jakkoliv, vždycky jsme zůstávali v zápasech. Určitě v naší hře bylo ještě hodně chyb, přesto jsme se každý zápas lepšili, chyb ubývá a pro mě jde o to se každý zápas cítit líp v té nové roli, co na rozehře mám," dodal Krejčí.