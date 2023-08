Byl to jeden z nejlepších výkonů v reprezentaci. Neustále se zlepšujeme, věří Krejčí

Celkem 20 body, šesti asistencemi a šesti doskoky se podílel rozehrávač Vít Krejčí (23) na vítězství českých basketbalistů na startu olympijské předkvalifikace v Tallinnu nad domácím Estonskem 77:74. Jediný český zástupce v NBA byl s 33 minutami a 24 sekundami jednoznačně nejvytíženějším hráčem týmu kouče Diega Ocampa a trefil šest z osmi trojkových pokusů. Po utkání hráč Atlanty novinářům řekl, že viděl ve svém výkonu i rezervy především kvůli čtyřem ztrátám.

"Byl to jeden z mých nejlepších zápasů za reprezentaci. Musel bych hodně přemýšlet, jestli tam bylo ještě něco lepšího. Vím ale, že když jsem po jedné své trojce běžel zpátky do obrany, tak to byl ten moment, pro který žiju, dělám basket a trávím hodiny a hodiny při tréninku," uvedl Krejčí.

Se svou 75procentní úspěšností střelby za tři body byl maximálně spokojený. "Některé ty střely byly těžké, tak jsem rád, že tam padly. Rozhodně pomáhá, že tady je trojka blíž než v NBA a můžu si dovolit víc odskakovat. Ty střely jsou pro mě v Evropě trochu jednodušší. Každý den ale takové posvícení nebude. Vždycky je to o tom najít u správnou střelu nebo přihrávku," prohlásil Krejčí.

Při absenci Tomáše Satoranského dostal klíčovou roli na rozehrávce. "Každý tu má nějakou roli. Dnes nás v první půlce skvěle potáhl Kyzi (Tomáš Kyzlink) a myslím, že vždycky je to ten, kdo má horkou ruku. V prvním poločase to byl Kyzi, ve druhém já, zítra to může být třeba Vojta Hruban nebo kdokoli další. Máme spoustu zbraní a odvádíme dobrou práci v hledání toho, kdo se zrovna cítí nejlíp. A když jsem do poločasu poznal, že Kyzi dal nějaké dvě trojky za sebou, tak potom jsme hráli sety pro něj. Když je na tom někdo takhle dobře, musíme ho co nejvíc dávat do střeleckých pozic," chválil Krejčí spoluhráče.

Mrzely ho jeho čtyři ztráty a celkově 21 týmových."Musím je omezit. Musím se podívat na video. Vím stoprocentně o třech, které byly úplně zbytečné a nesmím je udělat. Celkově jich bylo hodně, musíme to omezit. Na druhou stranu nikdo po žádné ztrátě nesklopil hlavu. Udělali jsme dobrou práci, ať se dělo cokoliv," prohlásil Krejčí.

Nikoho ani nenapadlo, že bychom prohráli

Estonsko ho překvapilo hlavně agresivitou. "Mají spoustu kvalitních hráčů, kteří dokážou spoustu věcí. Pro nás bylo občas složité vymyslet, jak je zastavit. Ať jsme někdy dělali cokoli, našli nějakého hráče schopného přinést něco nového a překonat to. Celkově jsme ale odvedli dobrou práci, že jsme se pořád drželi plánu a dotáhli to k vítězství," pochvaloval si Krejčí.

Vyrovnaný zápas Češi dokázali v závěru zlomit na svou stranu. "Nejdůležitější bylo, že všech 12 hráčů ani na vteřinu nenapadlo, že bychom prohráli. Všichni jsme zůstali klidní, o čemž trenér často mluví. Když se daří, i když ne, je vždycky potřeba zůstat na stejné emoční rovině. To jsme dělali, i když se nedařilo, drželi se plánu a tak jsme byli schopní zápas vyhrát."

V přípravě Češi prohráli čtyři z pěti zápasů, ale do bojů o dvě postupová místa do play off, v nichž se utkají ještě s Izraelem a Severní Makedonií, vstoupili dobře. "Každý zápas je při třech utkáních hrozně důležitý, navíc nám dodal sebevědomí do těch dalších. Já jsem extrémně rád za tu výhru, že jsme turnaj nakopli tou správnou nohou," uvedl.

Statistiky zápasu. Livesport

Zápas, který nepamatuje, odehrál kapitán Vojtěch Hruban. Utkání opustil v 36. minutě po páté osobní chybě a bez jediného bodu na kontě. "Jsme ale schopní se zastoupit, když to někomu nejde, a je krásné na tomhle týmu, že vždycky může vystoupit někdo jiný. Máme spoustu zbraní a já věřím, že příště Vojta dá dvacet," konstatoval Krejčí.

Je rád, že od začátku přípravy mají výkony týmu vzestupnou tendenci. "Samozřejmě ta změna trenéra byla pro každého trochu složitá, ale zápas od zápasu i každý trénink se lepšíme a jsem zvědavý, kam to s touhle nově se tvořící partou můžeme dotáhnout," dodal.

Výsledky olympijské předkvalifikace