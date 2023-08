Konec nadějí. Basketbalisté porazili Severní Makedonií 94:82, stopku vystavilo Estonsko

Čeští basketbalisté do semifinále předkvalifikace o olympijské hry v příštím roce v Paříži nepostoupili. Udrželi si sice ještě naději výhrou nad Severní Makedonií 94:82, ale po následném vítězství domácího Estonska nad Izraelem 67:65 skončili ve skupině A v Tallinnu třetí.

Svěřenci trenéra Diega Ocampa měli stejně jako první Izrael a druhé Estonsko bilanci dvou výher a jedné porážky, ale měli nejhorší skóre ze vzájemných zápasů. Historicky první účast samostatné české reprezentace pod pěti kruhy z roku 2021 z Tokia tak nezopakují.

Izrael a Estonsko budou hrát v pátečním semifinále v Gliwicích s úspěšnými celky ze čtveřice Polsko, Bosna a Hercegovina, Portugalsko a Maďarsko. Češi k postupu potřebovali jakoukoli výhru Izraele nad Estonskem, či vítězství domácí reprezentace o 24 a více bodů.

Skupina byla skutečně těsná. Livesport

"Izrael se snažil, ale byl si vědom jistoty postupu do semifinále. My se musíme soustředit na to, co se dá zlepšit, ne na to, co je mimo naši moc. Naším hlavním úkolem je zažít takto kvalitní turnaj, pro mě pak poznat hráče. A všichni potřebujeme získat co nejvíc zkušeností pro nejbližší kvalifikační okno v únoru," řekl Ocampo s výhledem na boj o EuroBasket 2025.

Nejlepšími střelci vítězů byli kapitán Vojtěch Hruban a Tomáš Kyzlink s 18 body, Vít Krejčí přidal k 16 bodům osm asistencí. Dvoucifernou střeleckou bilanci měli také Martin Peterka (14 bodů) a David Böhm (13). S deseti doskoky kraloval pod košem Martin Kříž. Soupeři nepomohl odvrátit třetí porážku na turnaji 27 body TJ Shorts.

"Chtěl bych pogratulovat hráčům a realizačnímu týmu k práci, kterou včera odvedli. Byla skvělá po fyzické i mentální stránce. Měli jsme volný den, ale dobře jsme potrénovali a připravili se na dnešní zápas. Bylo to velmi těžké utkání. Oni neměli co ztratit a hráli mnohem lépe než v předchozích dnech. My jsme mohli přijít o všechno," řekl novinářům trenér české reprezentace Diego Ocampo.

První český koš dal až za 165 sekund po nájezdu Hruban a Ocampův výběr rychle otočil stav z 0:4 na 13:6 i díky trojkám Ondřeje Sehnala a Hrubana. Další přidal Krejčí a zajistil už jedenáctibodový náskok. K nejužitečnějšímu hráči Ligy mistrů z minulé sezony Shortsovi, který dal šest bodů, se ale na straně Severní Makedonie přidali další střelci a protivník do konce první čtvrtiny snížil na 16:19.

Statistiky utkání. Livesport

Bodový půst národního týmu přerušil na startu druhé desetiminutovky celkově po třech minutách a 39 sekundách proměněnou šestkou Spencer Svejcar. Přesto soupeř stahoval ztrátu a ze stavu 26:20 otočil stav při dalším českém výpadku na 35:30. Češi kontrovali desetibodovou šňůrou díky košům Šimona Puršla, Hrubana a trojkám Peterky a Sehnala, otočili skóre na 45:37 a do poločasu šli s šestibodovým náskokem.

Druhý poločas začal dvěma trojkami Krejčí, přidali se k němu Böhm s Hrubanem a byl z toho náskok 14 bodů. Střelba z dálky českému týmu výrazně pomoha a měl v té chvíli 12 proměněných trojek z 18 pokusů. Náskok Ocampova týmu narůstal a sérií 9:0 se dostal do nejvyššího vedení v utkání o 20 bodů.

Severní Makedonie ale do začátku konce poslední čtvrtiny zkorigovala na jedenáctibodové manko, pětibodovou šňůrou se pak přiblížila dokonce na 71:79. Tři úspěšné šestky Krejčího, jedna Kyzlinkova a mezitím Hrubanova trojka zajistily českému výběru náskok 15 bodů. Závěr si favorit pohlídal, dostal se do náskoku 94:75 a soupeř už jen zmírnil prohru.

"Především ve dvou okamžicích jsme zahráli velmi dobře - ve druhé čtvrtině na jejím konci a ve čtvrté, když se oni přiblížili na osm bodů. V tu chvíli jsme dobře bránili a zahráli výborně v útoku. Hodně dneska měnili obranu - zónovou, jedna na jedna, přebírání… To není jednoduché," uvedl Ocampo.

"My jsme ale dobře posouvali míč, dali jsme 16 trojek. Dobře jsme napichovali obranu, měli extra pass dovnitř i ven. Dneska jsme častěji dostávali míč do vymezeného území. Jsem rád za to, jak jsme hráli," dodal španělský kouč.