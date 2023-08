Basketbalisty dovedl ke zlatu, teď míří do NCAA. Je to pro mě velká výzva, říká Bartoň

Tohle zlato vůbec nikdo nečekal. Pro český basketbal je triumf na univerziádě skvělou zprávou do let budoucích. Studentský výběr pod vedením trenéra Luboše Bartoně (43) v Číně prohrál jediný zápas ve skupině s týmem USA, v play off pak ani jednou nezaváhal. Pro samotného kouče byl úspěšný turnaj s univerzitním týmem jedinečnou zkušeností, od nové sezony totiž bude působit v zámořské NCAA.

Češi si nedávali před odjezdem na univerziádu žádné konkrétní cíle. V průběhu turnaje ale bylo znát, že tým cítí naději na úspěch. Náznak toho, že je vše na dobré cestě, přišel už v souboji s favorizovanými Spojenými státy, který Češi ztratili jen velmi těsně 72:76.

"Jeli jsme odehrát dobrý turnaj a o výsledcích jsme vůbec nemluvili. Hovořili jsme o výkonu, o tom, abychom se zlepšovali od zápasu k zápasu. Po vyhraném čtvrtfinále jsme teprve začali řešit, že bychom mohli jít dál. Kluci byli neskuteční jako tým. Je těžké vyzdvihnout pár jedinců. Je jasné, že někdo hrál více, někdo méně, někdo dával body, ale byli jsme jasně nejlepší tým na turnaji celkově. V těžkých momentech, i mimo hřiště, fungoval tým vždycky společně," chválil své svěřence

Luboš Bartoň.

Zlatý český tým z univerziády. cz_basketball

Syn legendy lídrem

Přesto bylo patrné, že hlavní oporou pod košem byl Jan Zídek, další z generace slavného basketbalového rodu. "Myslím, že mi to zatím ještě tolik nedochází a asi mi to dojde až časem, ale je skvělé udělat něco pro český basketbal a upozornit na něj. Jsem moc rád, že u toho mohu být," řekl pokorně třiadvacetiletý dlouhán, který poslední čtyři sezony působil v týmu Pepperdine Wawes v americké univerzitní NCAA.

V play off Češi postupně porazili Finsko, Argentinu a nakonec i Brazílii, která cestou do finále vyřadila USA. Souboj o zlato získal český výběr poměrem 69:67, ač v poslední sekundě mohli Jihoameričané skóre trojkovým pokusem otočit pro sebe. "Nedali jsme trestný hod, vedli jsme o dva body a mohl jsem vzít time-out, ale nechtěl jsem dát soupeři čas na poradu," popisoval klíčové chvíle Bartoň. Brazilcům se nakonec podařilo vystřelit, míč ale v koši neskončil. Ta střela byla krátká a pak to byla jen obrovská úleva, zlato jsem nečekal ani ve velkém snu," zasnil se při vzpomínce na koncovku finále český kouč.

Návrat na univerzitu, kde studoval

Bartoně nyní čeká nová kapitola. Poté, co působil v Gironě ve španělské ACB, vyzkouší si na pozici trenéra prestižní americkou univerzitní ligu NCAA. "Už čtyři roky zpátky jsem chtěl jít do Ameriky na univerzitu. Byl jsem už v Bayloru, ale když začal covid tak jsme se vrátili na pár let do Čech a poslední sezonu jsem byl v Gironě. Teď mám příležitost vrátit se zpátky na univerzitu, kde jsem kdysi studoval a hrál a je to pro mě velká výzva," vypráví Bartoň o angažmá na Valparaiso University, kterou před čtvrt stoletím navštěvoval. "Musím přestěhovat celou rodinu, děti už mi začínají odrůstat a vím, že tenhle krok je potřeba udělat teď. Za pár let by to bylo těžké nebo nemožné."

Populární univerzitní liga, známá vysokými návštěvami bude pro Bartoně další zajímavou zkušeností. "Jsem celkově zvědavý jak to bude fungovat. Nově i na univerzitách mohou hráči brát peníze jen za basketbal, takže tam nyní chce spousta hráčů, volí tuto cestu ještě předtím než podepíšou profesionální smlouvy. Myslím, že tam díky tomu bude ještě více talentů než dříve – nejen z USA, ale i z Evropy."

Luboš Bartoň uplatní svůj um v NCAA. Profimedia

Luboš Bartoň v rozhovoru pro Livesport Zprávy mluvil také o proběhlé sezoně ve španělské ACB lize, o trénování prezidenta basketbalové Girony a vítěze NBA Marca Gasola, o Vítu Krejčím a jeho působení v Atlanta Hawks nebo o dvou Češích v Barceloně Tomáši Satoranském a Janu Veselém. Český kouč probral i stav českého basketbalu, triumf Opavy v NBL a výchovu mladých sportovců.