Olympijské taháky, pátek 2. srpna: Rinerův velký sen i fotbalový šlágr Francie s Argentinou

Na olympijských hrách v Paříži se v pátek 2. srpna bude rozdávat 23 sad medailí. Celou Francii ale bude zajímat, jak si povede muž, který zapálil olympijský oheň. Judista Teddy Riner (35) bude usilovat o triumf v nejtěžší váhové kategorii. Už ve čtvrtfinále fotbalového turnaje mužů se střetnou Francie a Argentina. A na konec večera se Alise Willoughbyová (33) pokusí na čtvrtý pokus konečně získat zlato v závodu BMX racingu.

Judo

Muži nad 100 kg

17:00, Champ de Mars Arena

Pro domácí Francii to bude jedna z nejdůležitějších událostí her a zároveň velké vyvrcholení individuálních soutěží judistů. Ikonickému Teddymu Rinerovi se dostalo pocty zapálit olympijský oheň a na tatami se bude snažit získat zpět do svého držení zlato z nejprestižnější kategorie. Rodák z Guadeloupe je devítinásobným mistrem světa v těžké váze a byl blízko i olympijského hattricku. Jenže v Tokiu ho ve čtvrtfinále porazil Tamerlan Bašajev a francouzská sportovní ikona brala jen bronz.

V Paříži by dnes už 35letý Riner velmi rád tenhle výpadek napravil. Letos sice nebyl na mistrovství světa, to loňské ale vyhrál a pro olympijský turnaj je nasazený přímo do osmifinále. Už ve druhém zápase však může narazit na zkušeného Gruzínce Gurama Tušišviliho, se kterým poslední vzájemný zápas v roce 2022 prohrál. Na zlato si brousí zuby i úřadující mistr světa Kim Min-jong nebo Ališer Jusupov z Uzbekistánu. Zlato z Tokia obhajuje Lukáš Krpálek, který by v případě triumfu zapsal nevídaný hattrick. Český vlajkonoš totiž vyhrál i soutěž v polotěžké váze do 100 kg už na Riu 2016.

Fotbal

Francie – Argentina, čtvrtfinále

21:00, Bordeaux

Tenhle zápas určitě nebyl v plánu tak brzy... Už ve čtvrtfinále fotbalového turnaje se setkají týmy domácí Francie a favorizované Argentiny. Jenže "Albiceleste" už v prvním utkání olympijského turnaje prožili dost smutné drama, které je v konečné důsledku poslalo na druhou příčku základní skupiny. V kontroverzním konci duelu s Marokem vyrovnali Argentinci v 16. minutě nastavení na 2:2. Jenže pak začaly nepokoje fanoušků, týmy odešly do šaten a následně přišel i verdikt VARu o zrušeném gólu. Zápas se dohrával po dvou hodinách pauzy a Jihoameričané už podruhé srovnat skóre nestihli.

Domácí Francie tak dostává na začátku play off zřejmě nejtěžšího možného soupeře. Trenér Thierry Henry je zatím s výkony svého týmu spokojený. Kromě třetího brankáře už nechal zahrát všechny hráče týmu a Les Bleus i přesto ovládli svou skupinu bez ztráty bodu, bez inkasované branky a o sedm nastřílených gólů se podělilo sedm fotbalistů. Také Argentinu vede nedávná fotbalová hvězda. Trenéra Javiera Mascherana těší hlavně forma útočníka Thiaga Almady, který ve třech zápasech skóroval dvakrát. Na vítěze čeká v semifinále lepší z duelu Egypt – Paraguay.

BMX racing

Závod žen

21:50, Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium

Relativně nová disciplína, která měla svou premiéru na olympiádě až v roce 2008 přinese jistě znovu spoustu adrenalinu. Rychlé a zběsilé závody BMX se zřejmě neobejdou bez pádů a dramatu, protože jezdci a jezdkyně dosahují na členité trati plné zatáček rychlosti až 60 km/h.

Velký příběh píše zejména Alise Willoughbyová, která se do Paříže vypravila na svou čtvrtou olympiádu, a i když je považována díky třem titulům mistryně světa za jednu z nejlepších riderek současnosti, zlato z olympijského závodu ji stále chybí. V Riu skončila druhá a v Tokiu spadla v rozjížďce. Američanka, kterou koučuje z invalidního vozíku bývalý jezdec BMX a manžel v jedné osobě Sam Willoughby, bude mít konkurenci zejména v podobě úřadující olympijské vítězky Bethany Shrieverové z Velké Británie. Na startu ale bude i Mariana Pajónová z Kolumbie, která je pro změnu vítězkou závodů v Londýně 2012 a v Riu 2016.