Zachovou po rychlém vyřazení čeká dovolená. V Paříži aspoň ulovila fotku s Krpálkem

Po jediném zápase skončily olympijské hry v Paříži pro judistku Renatu Zachovou (24). Porážku s Maďarkou Szofi Özbasovou (22) v kategorii do 63 kilogramů mistryně Evropy z letošního dubna ze Záhřebu oplakala. Byla i naštvaná, že francouzský sudí Matthieu Bataille rozhodl při pokusu o ipon v závěru v jejích neprospěch.

"Tak už se to nějak vyplavuje ze mě. Když jsem přicházela, tak jsem si říkala, že nemůžu dávat žádný rozhovor, že jsem tak strašně naštvaná. Ale člověk se s tím musí smířit. Bojujeme se soupeřem a s rozhodčím. Nechci ale hledat, že za to může on. Můžu za to já, já jsem ta hlavní," řekla novinářům. "Dvě minuty jsem tam nedělala ty techniky. Tak to prostě je, měla jsem ji hodit. Nehodila jsem jasné skóre, takže s tím nemůžu nic dělat," dodala.

S Özbasovou se čtyřiadvacetileté judistce nepodařilo vylepšit vzájemnou bilanci, po dnešku ji má 2:7. "Ale čím častěji se spolu pereme, tím mi přijde, že je to vyrovnanější a vyrovnanější. Někdy opravdu chybí kousíček a trochu štěstí a lepší rozhodčí. Pere se předkloněná, zadek nechala v Maďarsku," uvedla Zachová.

"Nedá se moc hodit, špatně se k ní dostává na nožní techniky i ty vysoké. Zároveň padá na pusu a když rozhodčí nevidí, že je to false, což jí dal trest až osm sekund před koncem, tak je mi to celkem k ničemu. Já se pak musím hnát do techniky a ona z toho těží," podotkla.

Směrem k sudímu svou zlobu vyjádřit nemohla. "To my nesmíme. Už tady jedna Švédka dostala třetí šido, sahala na něj, hádala se s ním. Což je absolutně nerespektující, to nechápu. Jsem na něj naštvaná, asi dlouho budu, ale nemůžeme si to dovolit," konstatovala. První start na olympiádě pro ni bude velkou zkušeností do budoucna. "Vezmu si z toho určitě to, že se dá hodit nejen na ko-soto, ale určitě pak když bude takhle odbíhat, tak i jiný směr," plánovala.

Atmosféru si užít nestihla

Při svém krátkém vystoupení si ani nestihla užít atmosféru v Grand Palais Éphémere, ale ta olympijská celkově ji uchvátila. "Já už jsem to tak nějak vnímala ve vesnici, že je hezké, že jsme tam všichni pohromadě. Zdravíme se všichni i s těmi lidmi, na které jsem dřív koukala v televizi a říkal jsem si: 'Vow, ty jsou dobrý.' Tak teď jdeme a zdravíme se: 'Ahoj.' Tak je to takové hezké," usmívala se.

Fotku s hlavní francouzskou judistickou hvězdou Teddy Rinerem nemá. "Větší hvězda je Lukáš (Krpálek), tak já Teddyho fotku nemám," usmívala se a prozradila své úlovky. "S Lukym, je dvojnásobný olympijský vítěz. A pak asi s Clarisse (Agbegnenouová) – zlato a stříbro z olympiády, moje váha. Třeba dneska něco přidá," doplnila Zachová. Krpálek ji před prvním startem pod pěti kruhy povzbuzoval. "Říkal, že mi drží palce, ať to tam dám."

Její první olympijská mise končí, domů odletí nejspíš ve středu. "Začíná mi dovolená. Budu asi dva týdny doma, protože jsem tam byla pořádně naposledy o Vánocích. Mamka bude spokojená, že přijedu na dýl. Za ty tři roky jsem tam byla možná dva týdny v kuse. Pak na Mallorku," prozradila rodačka z Českých Budějovic trénující v Olomouci.