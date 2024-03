Český tenis našel náhradu za Kaderku. Svaz dočasně povede Jan Stočes

Sportovní ředitel Jan Stočes dočasně povede Český tenisový svaz (ČTS) místo prezidenta Iva Kaderky (60), který je od čtvrtka ve vazbě. Rozhodl o tom výkonný výbor svazu a zástupci ČTS o tom informovali na dnešním setkání s novináři v Praze. Kaderku viní policie stejně jako další čtyři lidi z podvodů se státními dotacemi.

Stočes prohlásil, že prvořadým úkolem krizového vedení ČTS nyní je zajistit transparentní financování svazu a bezproblémový průběh mezinárodních i domácích turnajů. Zástupci svazu zároveň zdůraznili, že ČTS nepatří v dotační kauze mezi obviněné právnické osoby. Jinak případ nehodlají komentovat.

"Vstoupili jsme do intenzivního jednání s Národní sportovní agenturou s cílem zajistit a garantovat transparentní financování svazu v roce 2024. Cítím mimořádnou odpovědnost k mladým sportovcům, trenérům dětí, jednotlivým klubům i organizátorům turnajů všech úrovní a kategorií. Musíme jim dokázat, že Český tenisový svaz funguje a plní své povinnosti," řekl Stočes.

Je již v kontaktu s předsedou NSA Ondřejem Šebkem. S ním se má sejít příští týden. "Veškeré kroky budeme činit v souladu s Národní sportovní agenturou a po konzultaci s právníky a experty na dotační politiku," doplnil. S advokátní kanceláří bude mluvit i o možném auditu.

Bývalý reprezentant a trenér

Stočes patřil mezi juniorské reprezentanty. Poté, co kvůli zdravotním důvodům ukončil kariéru, se stal trenérem a vedl například čtvrtého hráče světa Rainera Schüttlera z Německa či deblovou jedničku Poláka Lukasze Kubota. V roce 2017 se stal nejlepším trenérem ATP, od roku 2020 působil na pozici sportovního ředitele ČTS.

"Jsem hlavně sporťák. Je extrémně důležité, aby sportovní centra a kluby dostaly financování, aby trenéři mohli dále pracovat s mládeží a aby systém sportu nepadnul. Patříme mezi nejúspěšnější sporty. Jsem v kontaktu s největšími kluby, v příštích dnech se sejdeme a budeme řešit další postup. Bude to ale hodně záležet na Národní sportovní agentuře," uvedl Stočes, který by se měl brzy sejít také se sponzory a partnery.

Přislíbil také uspořádání mezinárodního turnaje ITF v Říčanech u Prahy, který by se měl uskutečnit od 11. do 17. března. "Chci potvrdit, že tento turnaj tenisový svaz bude pořádat. Budu se muset sejít s advokátní kanceláří, aby mi poradila, a NSA, aby to bylo vše správně a korektně zorganizováno. Turnaj ale bude. A je to vzkaz, že Český tenisový svaz jede dál," doplnil Stočes.

Vedle Kaderky skončil ve čtvrtek ve vazbě i člen dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl. Oběma hrozí až desetileté vězení, trestnou činnost popírají. Zbývající tři zadržené - tajemníka svazu Jakuba Fastra, šéfku ekonomického oddělení Hanu Baierovou a někdejšího předního deblistu Daniela Vacka, který trénuje daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče - policisté propustili a budou je stíhat na svobodě.

Šedesátiletý Kaderka stojí v čele ČTS od roku 1998, je také místopředsedou České unie sportu a prezidentem evropské federace Tennis Europe. Podle informací, které jako první přinesl Radiožurnál, vyplatil tenisový svaz ze státní dotace desítky milionů korun Fléglovu spolku Orel jednota Praha - Balkán. Jen za rok 2021 šlo o více než 40 milionů korun, což byla takřka třetina celkové dotace, kterou svaz obdržel na podporu svého sportu v Česku.

Část peněz určená na pořádání turnajů přitom údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Způsobenou škodu policie vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun. Podstata machinací spočívala v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet statisíce až miliony korun za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby.

Policie v úterý obvinila vedle pěti lidí i stejný počet firem. Podle Novinek jsou to Sofos, Envibal, Český tenis, Smart Deal a Umpire Club Restaurant. Sofos je spojená s Vackem, ostatní společnosti s Fléglem. Všechny firmy čelí obvinění z dotačního podvodu.