Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v sobotu 26. října. Pro Evropu je hlavním hitem fotbalové El Clásico v LaLize, Amerika zase žije startem baseballové Světové série. V rakouském Söldenu startuje sezona Světového poháru ve sjezdovém lyžování a na turnajích v Basileji, Vídni, ale i v Kantonu a Tokiu se rozhodne o finalistech.

Lyžování, Světový pohár

Obří slalom žen, Sölden (10:00 a 13:00, Eurosport 1)

První štací nové sezony Světového poháru ve sjezdovém lyžování je už tradičně sobotní obří slalom na ledovci Rettenbach u Söldenu. Do Alp dorazila samozřejmě i americká superstar Mikaela Shiffrinová, která má v plánu po loňské smůle zaútočit na zisk svého šestého křišťálového glóbu. Byla mu blízko už loni. Jenže v polovině ledna měla těžký pád na sjezdové trati v Cortině d’Ampezzo, a i když se ze zranění kolene po dvou měsících dostala a stihla ještě vyhrát i poslední slalom sezony, nakonec zůstala až třetí v pořadí. Američanka vyrazí na trať jako první se startovním číslem 1, loňská šampionka Lara Gutová Behramiová má čtyřku.

PSALI JSME: Lyžařská sezona startuje. Shiffrinová o 100. titul, Hirscher za Nizozemsko i comeback Vonnové

Tenis, ATP 500 Basilej

Ben Shelton – Arthur Fils (15:00, Premier Sport 1)

Arthur Fils jede na vlně, z posledních 10 zápasů prohrál jediný a stále z něj vyzařuje pohoda, kterou nabral hlavně na nedávné pětistovce v Tokiu, kterou ve svých 20 letech ovládl. Francouzský mladík chce dát najevo, že do generace vycházejících hvězd patří i on a data z posledního půlroku mu dávají za pravdu. Vystoupal už na 20. místo rankingu a je jisté, že po vystoupení v Basileji své maximum ještě vylepší.

V semifinále ale čeká americká mladá krev Ben Shelton, který ve Švýcarsku poslal z cesty jak domácího miláčka Stana Wawrinku, tak i Andreje Rubjova. Vzájemná bilance je vyrovnaná a oba duely se shodně hrály na hardu v hale, stejně jako se bude hrát sobotní semifinálový duel.

Fotbal, LaLiga

Real Madrid – Barcelona (21:00, Nova Sport 3)

První El Clásico sezony svede tradiční rivaly proti sobě v době, kdy mají oba fantastickou formu a okupují první a druhé místo tabulky. Hattrickem se v týdnu blýskli v Lize mistrů Vinícius Júnior z Realu i Raphinha z Barcelony, vůbec poprvé okusí tenhle duel hvězdný Kylian Mbappé a nový kouč Barcelony Hansi Flick.

Ani jeden z týmů nemůže využít kvůli zraněním svou brankářskou jedničku a tak proti sobě stanou Andrij Lunin a Iňaki Peňa. Hraje se na Santiago Bernabéu a Real doma může dotáhnouut tříbodovou ztrátu na svého rivala, který letos udivuje hlavně ofenzivou. Barca dala už 33 gólů v pouhých 10 zápasech.

PSALI JSME: Pět příběhů El Clásika. Na Ronalda s Messim se může zapomenout, Real i Barca mají nové hvězdy

Livesport Daily #375: El Clásico je největší fotbalový zápas na světě, osloví až 3 miliardy lidí, tvrdí Šifta Livesport

Hokej, NHL

LA Kings – Utah HC (22:00, Nova Sport 1)

Snový vstup do NHL je téměř zapomenutý, Utah v posledních pěti zápasech dokázal dát jen 7 gólů a po třech nepříliš vydařených zápasech v domácím prostředí míří na venkovní trip. Naopak Kings jsou konečně doma. Sezonu začínali sedmi zápasy ve venkovním prostředí, ale zvládli je se ctí a patří jim šestá příčka Západní konference.

V brance Kings by mohl dostat příležitost David Rittich, který vychytal poslední vítězství nad San Jose. Také Utah může poslat do brány českého brankáře, vsadí ale zřejmě na Connora Ingrama, kterému se na začátku sezony daří lépe.

Baseball, Světová série

LA Dodgers - NY Yankees, 1. zápas (02:08, O2 TV Sport)

Na tenhle duel se čekalo dlouhých 43 let. Možná největší baseballová rivalita historie bývá nazývána třeba jako Broadway vs. Hollywood. Ve Světové sérii proti sobě tyto dva týmy stojí podvanácté. Letos oba týmy přetavily výjimečnou formu k postupu do finálového souboje. Yankees vyhráli základní část Americké ligy, Dodgers zase Národní a obě organizace pak zvládly i nástrahy play off.

Yankees přikovali miliony diváků k televizím, jejich souboj s Clevelandem měl nejvyšší sledovanost televizních pořadů v USA od roku 2017 a zastínil i sledovanost Dodgers, kteří díky Shohei Ohtanimu mají miliony fanoušků i v Japonsku. Mimochodem, pro Ohtaniho je to vůbec první příležitost získat baseballový Svatý grál. Dodgers v prvním utkání vsadí na Jacka Flahertyho, za Yankees by měl házet Gerrit Cole.