Lyžařská sezona startuje. Shiffrinová o 100. titul, Hirscher za Nizozemsko i comeback Vonnové

V uplynulé sezoně si odvezli domů křišťálové globusy pro vítěze Světového poháru ve sjezdovém lyžování Švýcaři Lara Gutová-Behramiová a Marco Odermatt. Na prahu té nové se ale stejně více skloňují jména Mikaely Shiffrinové a Marcela Hirschera. To proto, že oba zřejmě čekají v ročníku 2024/25 zápisy do historie. A možná se fanoušci bílého sportu dočkají i návratu legendy Lindsey Vonnové.

Kalendář závodů nového ročníku počítá se 38 závody pro muže, o jeden méně pojedou ženy, lyžařskou karavanu čeká 20 zastávek a mimo seriál Světového poháru také mistrovství světa v rakouském Saalbachu. První štací nové sezony je už tradičně sobotní obří slalom na ledovci Rettenbach u Söldenu.

Do Alp míří samozřejmě i americká superstar Mikaela Shiffrinová, která má v plánu po loňské smůle zaútočit na zisk svého šestého křišťálového glóbu. Byla mu blízko už loni. Jenže v polovině ledna měla těžký pád na sjezdové trati v Cortině d’Ampezzo a i když se ze zranění kolene po dvou měsících dostala a stihla ještě vyhrát i poslední slalom sezony, nakonec zůstala až třetí v pořadí.

Stovka na dohled

Nyní je Shiffrinová odpočatá a plně zotavená na to, aby znovu přepsala knihy rekordů. "Měla jsem skvělou přípravu, byl to kontrast oproti loňskému roku, kde jsme bojovali s počasím. Mám za sebou spoustu solidních tréninků na slalomu, obří slalom i super-G," vyprávěla před svou 14. sezonou, před kterou ale udělala důležité rozhodnutí. "Nebudu jezdit sjezd. Právě po Cortině jsme to museli trochu přehodnotit a říct si, co chceme," vysvětlila.

Už je tři vítězství dělí Mikaelu Shiffrinovou od jubilejního 100. triumfu a i když opakovaně tvrdí, že jí nemotivují rekordy, tak ji těší pozornost s nimi spojená. "Chápu, že to vnáší energii do našeho sportu a není nikdy na škodu, když se mluví o rekordech, statistikách nebo opravdu o čemkoli."

Bohužel, nová sezona se bude muset obejít bez snoubence Mikaely Shiffrinové. Vítěz SP z roku 2020 Alexander Aamodt Kilde těsně před prvním podnikem oznámil, že se mu nedaří rehabilitace operovaného ramene a musí dát svému tělu ještě několik měsíců pauzy. "Nebojte se, nekončím. Ale po deseti týdnech s antibiotiky musím na další operaci, která mě snad kompletně dá dohromady," poslal vzkaz svým fanouškům.

Comebacky hvězd

V mužském lyžařském kolotoči se skloňuje i jméno Marcela Hirschera, který je se 67 vítězstvímu po legendárním Ingemaru Stenmarkovi (86) druhým nejúspěšnějším lyžařem sjezdařem historie. Svůj poslední závod jel osminásobný šampion Hirscher v rakouských barvách v roce 2019 a letos se chce po pěti letech vrátit. Má ale v plánu reprezentovat Nizozemsko, vlast svojí matky Sylvie. Vděčí za to novince, kterou Mezinárodní lyžařská federace FIS zavedla, tedy udělování divokých karet.

"Chtěl bych si občas ještě zazávodit. Prostě jen proto, že mě to baví," uvedl Hirscher. "A budoucnost rakouského lyžování patří mladým, proto jim nechci brát startovní místa nebo zdroje. V Nizozemsku to bude z tohoto pohledu snazší," dodal. Pro říjnovou premiéru Hirscher pozvánku dostal, na další akce ale bude muset případně znovu žádat.

I tak je ale zřejmé, že bude jen jedním z pronásledovatelů švýcarského suveréna posledních sezon Marca Odermatta, který vyhrál poslední tři ročníky Světového poháru včetně dvou sezonních premiér v obřím slalomu v Söldenu.

A pak je tu ještě otázka a to ohledně sjezdařské hvězdy Lindsey Vonnové, která stejně jako Hirscher naznačila comeback po dlouhých pěti letech. Americká šampionka, která před pár dny oslavila čtyřicetiny, vyhrála v kariéře celkem 82 závodů Světového poháru, 43 ve sjezdech a 28 v Super-G. Proslýchalo se, že má v plánu dorazit i do Söldenu. Přihlášky na sobotní závod žen ale budou potvrzeny až v průběhu pátku.