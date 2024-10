Dlouhá léta byl souboj mezi dvěma nejslavnějšími španělskými týmy soubojem fotbalových celebrit Lionela Messiho (37) a Cristiana Ronalda (39). Po poněkud slabším mezidobí možná právě nyní začíná nové éra tohoto vždy emotivního souboje. Oba týmy mají nové hvězdy, které na nedávné ikony pomalu nechávají zapomenout.

Co je podstatné před sobotním duelem, Barca a Real drží první dvě příčky LaLigy, a oba týmy také předvedly velmi působivé výkony v týdnu v Lize mistrů. Je tedy zřejmé, že jsou v ideální formě.

Hattricky hvězd jako pozvánka

Real Madrid v úterý dostal doma od Dortmundu dva góly v první půli, po návratu ze šaten ale spustil kanonádu a Borussii deklasoval 5:2. Vinicíus Júnior, aktuálně asi nejlepší ofenzivní hráč světa, nastřílel hattrick. Barcelona ale den poté poslala odpověď. Nepříliš oblíbený Bayern Mnichov, se kterým prohrála šest po sobě jdoucích zápasů, vyřídila poměrem 4:1. Hlavní roli na sebe vzal kapitán Raphinha, který také nasázel hattrick. "Nikdy jsem v žádném ze svých týmů neměl nikoho jako je Raphinha. Dává do fotbalu srdce. S míčem i bez něj je velmi dobrý, presuje i zakončuje naše šance. Je skvělý," rozplýval se trenér Hansi Flick.

Premiéra pro Mbappého i Flicka

Pokud je řeč o německém trenérovi, ten si událost s názvem El Clásico užije poprvé v životě. Flick vystřídal u kormidla Barcelony legendárního Xaviho a zatím to v katalánském týmu pod jeho vedením funguje parádně. Blaugranas sice v sezoně ztratili dva zápasy a fanouškům se moc nelíbí defenziva, ale gólů padá hodně a tým vede domácí ligu.

Poprvé do ostře sledované bitvy naskočí také Kylian Mbappé, který se stal pro kádr Realu Madrid pomyslnou třešničkou na dortu. "Pomalu si zvyká na naši hru. Proti Dortmundu byl velmi důležitý u prvních dvou gólů. Jsme s jeho prací spokojeni, ale víme, že se stále ještě přibližuje ke své nejlepší formě," nechal se slyšet trenér Realu Carlo Ancelotti. Francouzský útočník sice možná občas zůstává ve stínu agilnějšího Viníciuse, čísla ale hovoří za vše. V devíti ligových zápasech za Bílý balet dal už šest gólů.

Bez gólmanských jedniček

Fotbal je občas krutý, což nyní pociťují obě brankářské jedničky. Sobotní El Clásico se proto odehraje bez dvou výjimečných gólmanů. To, že Thibaut Courtois a Marc-André ter Stegen nebudou k dispozici, však není nic nového. I v minulé sezoně, právě v ligovém duelu na Santiago Bernabéu proti sobě stáli Andrij Lunin a Iňaki Peňa. Loni byl úspěšnější Lunin, který lovil ze své sítě jediný míč. Brankáře Barcelony Real prostřelil hned čtyřikrát.

Zatímco Lunin loni chytal celou sezonu fantasticky, u jeho protějška z Barcelony byly pochybnosti. Však si také Katalánci při zranění Ter Stegena stáhli z důchodu Wojciecha Szczesného. "Sice už jsou to tři týdny, co jsem se stal hráčem Barcelony, ale zatím jsem se do branky nedostal. A absolutně to chápu, Iňaki Peňa nedal nikomu žádný důvod ke změně," pochválil svého kolegu právě polský gólman.

Nejmladší Barca od Guardioly

Barcelona je ve výborné formě. Unavený a trápící se tým z loňska, vyměnil nadšený celek, který táhne božské mládí. Nová generace je stále hodně mladá, ale dostává čím dál více prostoru a přizpůsobuje se velkému fotbalu. Není to jen Lamine Yamal, jsou tu i Pau Cubarsí a v poslední době i Marc Casadó.

Při středečním vítězství 4:1 nad Bayernem Mnichov, nastoupila Barcelona v nejmladší složení od listopadu 2011, kdy Pep Guardiola zvolil sestavu, která měla průměrný věk 23 let a 93 dní. O více než deset let později Hansi Flick postavil jedenáctku, která i s veterány Iňigem Martínezem a Robertem Lewandowskim měla věkový průměr 24 let a 185 dní.

Jediný Španěl v základu Realu

Zatímco v sestavě Barcelony bylo v posledním utkání Ligy mistrů osm Španělů, v Realu zůstal jediný. Po odchodu Nacha a zranění Daniho Carvajala to vypadá, že jediným domácím fotbalistou v základní sestavě zůstane Lucas Vázquez. Vždy oddaný a spolehlivý člen týmu, který si nikdy nestěžoval na podřadnou porci minut, v nové sezoně dostal důležitou roli. Dokonce je jedním z kapitánů.

"Je to velmi příjemné a výjimečné. Je to odměna za léta, která jsem v týmu strávil. Real Madrid je můj domov a místo, kam jsem přišel v šestnácti letech. Jsem tu už více než polovinu svého života," vyprávěl nedávno. Hráč, který má na svém kontě má pět titulů z Ligy mistrů a čtyři z domácí LaLigy o sobě dal naposledy vědět ve středu báječným gólem do sítě Dortmundu. Pokud v základu nebude Luka Modrič, je velmi pravděpodobné, že lídrem s páskou bude právě on.