Musíme se o něco opřít, ale děláme pořád stejné chyby, hodnotil třineckou situaci Vrána

Třinec v 18. kole Tipsport extraligy prohrál doma s Mladou Boleslaví 2:3 a jeho hráči se po dvanácté porážce v sezoně na dlouhou dobu zavřeli v kabině. Kapitán úřadujících šampionů Petr Vrána (39) pak v rozhovoru s novináři řekl, že si všichni dobře uvědomují, že se po reprezentační přestávce musí výsledky Ocelářů razantně změnit.

"Musíme si k tomu něco říct. Je jedno, jestli to bylo na dlouho, nebo krátce," komentoval Vrána na klubovém webu pozápasové chvíle týmu za zavřenými dveřmi. "Je tady pauza, máme čas na odpočinek i trénink a můžeme se připravit na další část sezony. Trošku si odpočineme, pár kluků vyléčí zranění a pak půjdeme bojovat se situací, v jaké jsme. Čeká nás několik zápasů, ve kterých musíme posunout naše výkony," řekl Vrána.

Nadcházející volno Slezané vítají. "Víme, v jaké jsme situaci. Musíme se o něco opřít. Děláme ale pořád stejné chyby, které nás neustále srážejí. Je to pořád to stejné dokola," podotkl. Je si také dobře vědom nízké produktivity Ocelářů. "Asi nejsme tak produktivní, to tak v takových situacích bývá. Nikdo se ale nebude zlobit, když vyhrajeme 1:0… Jde o to, abychom eliminovali chyby a nedostávali góly, které dostávat nemusíme."

Klíčovým momentem souboje s Mladou Boleslaví bylo pětiminutové vyloučení útočníka Petra Sikory ve třetí třetině. Bruslaři v dlouhé přesilovce dvěma góly otočili vývoj zápasu na svou stranu.

"Já to pořádně neviděl, rozhodčí tak rozhodli. Někdy je to faul a hloupost, někdy přemíra snahy, netroufám si to hodnotit… Máme hráče, co mají takové situace pak taky ubránit. A to jsme nedokázali," uvedl Vrána, jehož tým je nyní v tabulce až dvanáctý.