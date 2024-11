Dotazy na titul mi přijdou úsměvné, na každého může padnout deka, řekl po remíze Provod

Přestože Slavia po remíze 1:1 v Hradci Králové ve 14. Chance Ligy navýšili náskok v čele tabulky na druhou Plzeň na osm bodů, Lukáš Provod (28) považuje za úsměvné bavit se už nyní o titulu. Červenobílí nedokázali naplno využít víkendových porážek největších konkurentů v boji o mistrovský primát, reprezentační záložník ale nevěděl, zda nerozhodný výsledek vůbec považovat za neúspěch. Na tiskové konferenci také litoval, že jeho vedoucí gól nebyl vítězný.

Slavia po 13 odehraných zápasech ligové sezony zůstává jediným neporaženým týmem soutěže a podle bookmakerů je jen málo pravděpodobné, že by náskok ztratila. "Obecně dotazy na titul a konec ligy mi přijdou až úsměvné, protože sezona je ještě strašně dlouhá, zápasů je strašně moc. Deka může padnout na každého," řekl Provod.

"Že se teď nacházíme v dobré aktuální formě, neznamená, že by bylo něco hotového. Musíme se soustředit na to dobře dohrát podzimní část a pak se dobře připravit na jaro. Čeká nás ještě půl sezony, takže myslím, že o titulu ještě určitě rozhodnuto není," doplnil rodák z Plzně.

Jeho celek mohl využít víkendových porážek největších konkurentů a v případě vítězství v Hradci odskočit Plzni na 10 a Spartě dokonce na 12 bodů. Zároveň slávisté mohli překonat klubový rekord v počtu ligových výher po sobě, po ztrátě ho ale pouze vyrovnali, když naplno bodovali v 11 duelech nejvyšší soutěže po sobě.

"Na jednu stranu to určitě bolí, podobné statistiky se poslouchají hezky. Ale na druhou stranu se na to úplně nesoustředíme. Kdybychom přišli kvůli této ztrátě později třeba o titul, bolelo by to mnohem víc," prohlásil Provod.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Velké týmy se ukážou až po prvním neúspěchu. Ani nevím, jestli bych tohle nazýval neúspěchem. Odehráli jsme těžký zápas proti dobrému soupeři. Dali jsme do toho maximum, nikdo nic nepodcenil. Musíme dobře odpovědět za týden," doplnil Provod.

V 74. minutě otevřel v Hradci skóre, ale k výhře to nestačilo, neboť hned za pět minut srovnal Tomáš Petrášek. "Do vápna letěl výborný balon ze strany. Choras (Tomáš Chorý) mi to výborně sklepl a já se snažil míč co nejlépe trefit nártem, což se mi povedlo. Jen škoda, že to nebyla vítězná branka," prohlásil Provod. "Škoda, že jsme pak dostali gól ze standardní situace. To se nesmí stávat, připravovali jsme se na to. Mrzí nás to," řekl Provod.

Navzdory výraznému náskoku v čele tabulky podle něj Pražané zůstávají naprosto koncentrovaní. "Je to pro nás motivace. Ten polštář, který máme, chceme mít co největší. Takže se do toho musíme snažit šlapat a soustředit se hlavně sami na sebe. Může to padnout na kohokoliv a pak je těžké se z toho zvedat. Za týden v neděli musíme zvládnout zápas s Karvinou. Budeme rádi, když v zimě ten náskok bude ještě větší," dodal.