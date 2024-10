Denní menu: Lvíčata o baráž, hokejová Sparta o play off Ligy mistrů i střet Modriče s Lewou

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout v úterý 15. října. Zápas o naději čeká česká fotbalová Lvíčata, stejně tak jen vítězství na ledě rakouského Salcburku udrží v hokejové Lize mistrů pražskou Spartu. Na kurty se vrací po týdenní pauze Karolína Muchová a ve fotbalové Lize národů dojde ke střetu Luky Modriče a Roberta Lewandowského.

Tenis, WTA 500 Ningbo

Karolína Muchová – Olivia Gadecká (11:00, Canal+ Sport2)

Karolína Muchová se po týdenní pauze zase vrací na kurty. Česká tenistka má za sebou vynikající představení na US Open i na tisícovce v Pekingu a na hardových kurtech v Ningbu by ráda přidala další úspěch. Olomoucká rodačka sice už nemůže vybojovat účast na Turnaji mistryň, každý vyhraný zápas ji ale posouvá žebříčkem výš, což je důležité pro budoucí turnaje, aby mohla figurovat mezi nasazenými. V prvním kole ji čeká střetnutí s kvalifikantkou Olivii Gadecckou. S Australankou, která figuruje na 84. místě žebříčku WTA, se olomoucká rodačka ještě ve vzájemném utkání nikdy nepotkala.

Fotbal, kvalifikace Euro U21

Česko – Litva (18:00, ČT Sport)

Česká fotbalová reprezentace do 21 let uzavře kvalifikační skupinu a v zápase s Litvou se rozhodne o tom, zda si Lvíčata uchovají naději na postup na evropský šampionát, který příští rok v červnu hostí Slovensko. Výhra znamená jistotu listopadové baráže. Tým trenéra Jana Suchopárka po potupné prohře 0:5 v Dánsku vykřesal naději, když vyhrál na hřišti Walesu 2:1. Před vyprodaným hlediště Malšovické arény v Hradci Králové ale musí nyní páteční úspěšnou misi potvrdit dalším tříbodovým ziskem.

Hokej, Liga mistrů

Red Bull Salzburg – HC Sparta (20:20, Sport 1)

Hokejistům Sparty se nepovedly zápasy v Anglii a Německu a před posledním utkáním základní části Ligy mistrů jsou na nepostupovém 17. místě. Jen vítězství na ledě rakouských mistrů je může posunout do play off. Pražané mají ze Salzburgu respekt. "Naposledy dokázali porazit švédské Växjö, takže to nebude vůbec jednoduché a musíme se co nejlépe připravit. Mají dost zahraničních hráčů a očekáváme kanadský styl hokeje," tuší Roman Horák. Hlavní oporou rakouského soupeře je zkušený zadák Ryan Murphy, který v NHL v dresech Caroliny, Minnesoty a New Jersey odehrál 175 zápasů.

Fotbal, Liga národů

Polsko – Chorvatsko (20:45, TVP1)

Hosté si mohou v případě výhry zajistit místo ve čtvrtfinále play off elitní skupiny soutěže. Poláci zatím dokázali porazit jen Skoty, naposledy je přehráli Portugalci 3:1 a individuální souboj Lewandowski vs. Ronaldo ovládl díky gólu druhý jmenovaný. Nyní se hvězdě Barcelony postaví Ronaldův bývalý spoluhráč z Realu Modrič, jenž rozhodl první vzájemný duel v Osijeku. Chorvati vyhráli v září 1:0 a potvrdili pravidlo, že v jejich zápasech s Poláky branky nepadají. V posledních čtyřech soubojích byla k vidění vždy maximálně jedna.

Španělsko – Srbsko (20:45, Sport 1)

Úřadující mistři Evropy vedou skupinu, v níž dosud ztratili jen dva body. Bylo to za bezbrankovou remízu právě v Srbsku a soupeř potvrdil, že se mu dávají góly obtížně. V šesti letošních soutěžních duelech udrželi Srbové třikrát čisté konto a dvakrát inkasovali jen jednou. Celý zápas tehdy odehrál sparťan Veljko Birmančevič, jenž se po Euru dostal do základní sestavy a v Lize národů absolvoval všechny tři (téměř kompletní) duely. Španělům chybí momentálně zraněný Nico Williams, bez nějž museli s Dány čekat na jediný gól utkání až do 79. minuty.