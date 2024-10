Denní menu: Nymburk v Lize mistrů, Oceláři na ledě švédských suverénů a Pastrňák proti Floridě

Rich Gagnon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přináší výběr toho, co byste neměli minout v úterý 8. října. Na tenisovém Rolex Masters v Šanghaji čeká nepříjemný soupeř Novaka Djokoviče, zápasy Ligy mistrů čekají basketbalisty Nymburka, hokejisty Třince i fotbalistku Andreu Staškovou. Na šipkařském World Grand Prix dojde ke střetu mistrů světa a v noci na středu začne v zámoří naplno NHL, přičemž na úvod čeká Boston souboj s Floridou.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Flavio Cobolli – Novak Djokovič (12:30, Premier Sport 1)

Pro Djokoviče znamená turnaj v Šanghaji návrat na okruh ATP. V září sice odehrál jeden jednoduchý daviscupový zápas proti Řecku, naposledy však nastoupil do ostrého zápasu na US Open. Vstup do Rolex Masters neměl srbský tenista jednoduchý, Američana Alexe Michelsena udolal až ve dvou tiebreacích.

Cobolli letos vystoupal už na 30. místo rankingu a na hardu už dokázal porazit třeba Bena Sheltona nebo Tommyho Paula, takže se velkých jmen nebojí. Cobolli a Djokovič spolu ještě nikdy nehráli, vítěz postoupí do osmifinále.

Basketbal, Liga mistrů

Galatasaray Istanbul – BK Nymburk (18:00, Nova Sport 1)

Český basketbalový mistr vstoupil do evropských pohárů úspěšně, přivezl vítězství ze hřiště řeckého Promitheasu. I na druhý zápas Ligy mistrů musí Nymburk cestovat a v souboji dvou neporažených ho čeká turecký Galatasaray. Středočeši za sebou mají vítězné domácí drama s Pardubicemi, když ještě devět minut před koncem prohrával o 18 bodů, nakonec ale zvítězili 94:89.

Vedle Nymburka čeká evropská mise i basketbalistky brněnských Žabin, které se v Eurolize střetnou Olympiakosem.

Fotbal, Liga mistryň

Olympique Lyon – Galatasaray Istanbul (18:45)

Fotbalistky Lyonu vyhrály nejprestižnější evropskou soutěž osmkrát a i letos mají ty nejvyšší ambice i touhu napravit smolný konec z loňského ročníku. V květnu padly až ve finále prestižní soutěže s Barcelonou. Letos je Lyon naprosto suverénní v domácí Ligue 1 a v úvodním utkání evropských pohárů jej čeká duel s Galatasarayem, který před sezonou posílila Andrea Stašková. České útočnici se v novém prostředí daří, dokonce v kvalifikaci Ligy mistryň dvakrát skórovala i proti pražské Slavii.

Úterní program soutěže nabízí i další tři zápasy, pozornost poutá i zápas Chelsea – Real Madrid.

Hokej, Liga mistrů

Färjestad BK – Oceláři Třinec (19:00, Sport 2)

V hokejové Evropě aktuálně možná není lepší tým. Färjestad doposud ztratil jen jediné z 11 utkání a suverénně vede jak domácí soutěž, tak i Ligu mistrů. Švédský celek táhne svou produktivitou český mistr světa David Tomášek. Třinec má aktuálně velmi nabité období, v Karlstadu nastoupí jen dva dny po dramatické bitvě s Plzní a čeká ho třetí zápas v pěti dnech.

Šipky, World Grand Prix

Michael Smith – Gary Anderson, (22:10, Nova Sport 1)

Dvojnásobnému mistrovi světa (2015 a 2016) Gary Andersonovi se stále ještě nechce končit a ve svých 53 letech se stále drží mezi šipkařsou elitou. V prvním kole leicesterského World Grand Prix se 'Flying Scotsman' střetne s Michaelem 'Bully Boyem'Smithem, který patří k nastupující generaci. Smith dokázal světový šampionát vyhrát loni a i když poslední sezonu neměl tak výraznou, je dvojkou světového žebříčku. V duelech s Andersonem drží Smith sérii čtyř vítězství v řadě, přesto je úterní duel otevřený.

Hokej, NHL

Florida Panthers – Boston Bruins (01:00, Nova Sport 2)

Po pražském předkrmu se roztáčí kola NHL už naplno i v zámoří. Hitem první noci je duel Floridy s Bostonem. Loňští vítězové sice přišli před sezonou o defenzivní opory Brandona Montoura a Olivera Ekmana-Larssona, ofenzivní sílu ale příliš neztratili. Také Boston bude dál sázet na tradiční oporu Davida Pastrňáka, Bruins se navíc na poslední chvíli dohodli na smlouvě s gólmanem Jeremym Swaymanem, v prvním utkání ale zřejmě půjde do brány Joonas Korpisalo.

Na programu je v noci na středu i duel Seattle – St. Louis a premiéru zažije tým Utahu v souboji s Chicagem.