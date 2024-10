Livesport Daily #362: Sadílek a jeho otevřená zpověď o zranění: Přál jsem si, aby to byl jen sen

Byl to příběh, který provázel český národní tým před i během letošního Eura. Michal Sadílek (25) se na začátku června zranil na závěrečném přípravném kempu v Rakousku během jízdy na tříkolce a přišel tak o možnost zahrát si na evropském šampionátu. Nehoda, kolem které se vytvořila v průběhu času řada spekulací a nejasností, ovšem provází záložníka nizozemského Twente doteď a do týmového tréninku se vrací až nyní, čtyři měsíce od nešťastného momentu. Středopolař národního týmu se rozhodl poprvé v podcastu Livesport Daily otevřeně promluvit o tom, jak celá osudná chvíle probíhala, jak vypadaly první hodiny a dny po této nehodě a jak náročný je jeho návrat na hřiště.

O záložníkovi nizozemského Twente Enschede, se kterým skončil v poslední sezoně na třetí příčce tamní Eredivisie, se před Eurem mluvilo především ve spojení s možným zařazením do základní jedenáctky výběru trenéra Ivana Haška. Jeden moment ale realitu úplně obrátil. Michal Sadílek se při vyjížďce na tříkolce ošklivě zranil a místo do ideální české sestavy na šampionátu zamířil na operační sál.

Nešťastná nehoda změnila během posledních čtyř měsíců jeho život, po dlouhých 70 dnech se poprvé prošel po vlastních nohách a o celé události se teď otevřeně rozpovídal.

"Všechno bylo fajn než se tohle stalo, potom bylo v mém životě hodně tmavo a hrozně jsem za to zaplatil. Bohužel se mi to celé stalo při sjezdu na tříkolce v místě, kde byl snad jediný můstek, u kterého byla roura, kterou tekla voda. Nohou jsem ji trefil a zajel do ní. Od možná ještě horšího zranění mě zachránilo to, že jsem měl tepláky, ale jak jsem si je vyhrnul, tak jsem věděl, že to je špatné. Můžu být rád, že to dopadlo jen takhle, ale v tu chvíli a několika příštích dnech jsem si hrozně přál, aby to byl jenom sen a já se z něj probudím. Nebudu lhát, v jedné chvíli jsem na hotelu bulel extrémně," vypráví Sadílek.

Livesport Daily #362: Michal Sadílek a jeho otevřená zpověď o zranění: Přál jsem si, aby to byl jen sen Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Dlouhý a náročný návrat na hřiště.

Nezvládnutou komunikaci po jeho zranění.

Pomoc nejbližších přátel a rodiny.

