Vrána uspěl v kempu. Český útočník se vrací do Washingtonu, podepsal na rok

BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Vrána se vrací do Washingtonu.

Český útočník Jakub Vrána (28) se vrací do Washingtonu, který s ním podepsal roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Vítěz Stanley Cupu právě s týmem Capitals z roku 2018 uspěl v tréninkovém kempu, kam si ho vedení mužstva v září pozvalo. Odchovanec Letňan a majitel bronzové medaile z mistrovství světa v roce 2022 naposledy působil v St. Louis. V přípravě naskočil do čtyř utkání, zapsal bilanci 1+1 a jedenáctkrát vypálil na branku.

Vránu si Washington vybral v roce 2014 na draftu ze 13. pozice a rodák z Prahy se stal nejvýše zvoleným Čechem tehdejší "dražby". Nechal za sebou například Davida Pastrňáka, Vítka Vaněčka nebo Ondřeje Kašeho.

"Měl skvělý přístup. Mimořádně tvrdě dřel, kemp se mu povedl. Jsem na něj hrdý, jak bojoval," citoval server The Hockey News trenéra Washingtonu Spencera Carberyho.

Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2016/17 a brzy se stal spolehlivým střelcem. Po výhře ve Stanley Cupu se mu dvakrát podařilo pokořit hranici dvaceti branek v sezoně. V roce 2021 byl vyměněn do Detroitu, ale v tradičním klubu se moc neohřál, v roce 2023 ho Red Wings poslali do St.Louis.

Ještě předtím musel rodák z Prahy vstoupit do asistenčního programu NHL a od té doby balancuje na hraně prvního týmu a AHL a nepomohla mu ani lukrativní tříletá smlouva na 5,25 milionu dolarů, která vypršela přávě před tímto ročníkem.

Druhou šanci od Capitals musí pořádně chytit za pačesy.