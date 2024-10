Denní menu: Pražská odveta NHL, souboj o finále v Pekingu, derby na severu i šlágr LaLigy

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy nabízí výběr toho, co byste neměli minout v sobotu 5. října. Na tenisovém turnaji v Pekingu se rozhodne o finalistkách a v akci bude i Karolína Muchová, v Praze se bude hrát odveta zahajovacího zápasu NHL Global Series mezi New Jersey a Buffalem a fotbalové fanoušky čeká porce zápasů domácích lig.

Tenis, WTA 1000 Peking

Karolína Muchová – Qinwen Zheng (12:00, Canal+ Sport)

Až do léta nebylo jasné, kdy se Karolína Muchová vrátí na kurty a jakou bude mít formu. Po desetiměsíční pauze ale česká tenistka zazářila na US Open a svou pohodu nyní potvrzuje i v Pekingu. Cestou do osmifinále ztratila jen 12 her a následně udolala i Arynu Sabalenkovou. V semifinále může oplatit domácí Qinwen Zheng prohru z finále turnaje v Palermu, v červenci na antuce vyhrála Číňanka 2:1 na sety, nyní se bude hrát na hardu v hale.

Hokej, NHL Global Series

New Jersey Devils – Buffalo Sabres (16:00, Nova Sport 1)

První zápas sezony pro sebe v Praze získali hráči New Jersey Devils poměrem 4:1 i díky parádnímu výkonu gólmana Jakoba Markströma. Buffalo tak musí pro druhý den vymyslet něco nového, aby vrátilo svému rivalovi páteční prohru. Kouč Lindy Ruff v premiéře nechal české duo Lukáš Rousek a Jiří Kulich jen na tribuně. Možná ale v sobotu pustí nažhavené domácí hráče do hry.

Fotbal, Chance Liga

Slovan Liberec – FK Jablonec (19:00, O2TV Sport)

Slovan po tápání na začátku sezony najel na pozitivní vlnu a včetně pohárového klání už čtyři zápasy v řadě neprohrál. V posledním duelu na Dukle navíc nastřílel čtyři branky. I poslední severočeské derby přineslo spoustu gólů, v únoru skončilo remízou 3:3, stejně tak i dva předchozí duely skončily smírně. Jablonci letos výborně funguje defenziva, inkasoval v devíti zápasech jen pětkrát a i díky tomu se drží na velmi lichotivé páté příčce.

Fotbal, LaLiga

Real Madrid – Villarreal (21:00, Nova Sport 4)

Bílý balet nečekaně klopýtl v Lize mistrů na hřišti Lille, čímž skončila jeho 24 zápasů dlouhá série neporazitelnosti. Real ale body ztratil i v posledním ligovém utkání v derby s Atlétikem (1:1). Na domácím stadionu tak budou chtít svěřenci Carla Ancelottiho napravit zaváhání a vyhrát nad Villarrealem. Ten letos prožívá výjimečnou sezonu, v domácí soutěži zatím jen jednou prohrál a drží se na třetím místě tabulky. Žluté ponorce však bude chybět zraněný Ayoze Perez, se šesti góly druhý nejlepší kanonýr LaLigy. Real zase bude postrádat gólmana Thibauta Courtoise.

V evropských fotbalových ligách pak budou velmi sledované i zápasy Manchester City – Fulham v Premier League či Union Berlín - Dortmund v Bundeslize.