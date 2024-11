Denní menu: Sedlákův návrat přímo do šlágru se Spartou i comeback legendárního boxera Tysona

Hokejová extraliga se bude hrát hned na sedmi stadionech, hitem večera ale bude duel Sparty s Pardubicemi a návrat Lukáše Sedláka (31). Zatímco pardubický forvard nehrál dva měsíce, legendární bijec Mike Tyson (58) stál v ringu naposledy před 19 lety. V noci na sobotu ho čeká duel s Jakem Paulem. Fotbalovou baráž o Euro rozehraje český výběr do 21 let a rozhodne se také o soupeřkách českých tenistek pro čtvrtfinále BJK Cupu.

Tenis, BJK Cup

Paula Badosaová – Iga Šwiateková (12:00, TVP Sport)

Mělo se hrát už ve středu, ale počasí donutilo organizátory posunout zápas až na pátek. A duel budou jistě dobře sledovat i české tenistky, právě s vítězem utkání mezi Španělskem a Polskem se totiž střetnou v sobotu ve čtvrtfinále. Duel týmových jedniček, kterými by podle předpokladů měly být Paula Badosová a Iga Šwiateková, je na programu jako druhý v pořadí. A vzhledem k předzápasovým vzkazům se dá očekávat, že obě rivalky a kamarádky proti sobě opravdu nastoupí.

"Letos mám příležitost hrát před našimi fanoušky, to je vždy speciální. Na začátku nás čeká velká výzva a to mám ráda, takže se opravdu těším," nechala se slyšet Badosová. "Není to poprvé, co budu hrát proti někomu, kdo bude mít za zády celé publikum," kontrovala Šwiateková. Celé utkání mezi Španělskem a Polskem má tři části: dvě dvouhry a čtyřhru. K postupu je potřeba získat dvě vítězství.

Lední hokej, Tipsport extraliga

Sparta Praha – Dynamo Pardubice (18:00, O2 TV Sport)

Už tradiční šlágr, na který se v hojném počtu vypravuje i spousta fanoušků z města perníku, má ideální termín. Při pátečním večeru by mělo být v O2 areně plno a Pardubice se pokusí oplatit Spartě potupnou prohru 0:4 z úvodního střetnutí.

Formu má Dynamo zjevně dobrou, z posledních osmi zápasů získalo šest pro sebe a vytvořilo si na čele tabulky už tříbodový náskok. Bonusem by pak mohl být i návrát tahouna Lukáše Sedláka, který se zotavoval z otřesu mozku způsobeného střelou pukem do obličeje. Sparta je ale také dobře rozehraná, ve středu porazila Třinec v prvním osmifinále Ligy mistrů, chybět jí ale bude zadák Michal Kempný.

Fotbal, baráž o EURO 2025

Belgie – Česko (20:00, ČT Sport)

Lvíčata si skoro až zázračně a v posledním možném momentu vybojovala postup do baráže o účast na mistrovství Evropy. Soupeř, se kterým se ale popere, není vůbec snadný. Belgičané mají výjimečnou defenzivu, v základní skupině inkasovali jen šestkrát a český celek možná může těšit, že k dispozici nebude domácímu týmu zraněný forvard Jéremy Doku z Manchesteru City.

Livesport Daily #388: Řekli jsme si, že baráž zvládneme. Se Spartou chci titul, říká Sejk Livesport

I tak ale trenér Jan Suchopárek upozorňuje, že soupeř bude velmi nebezpečný i před českou brankou. "V minulém cyklu, byli zaměřeni spíš na silné středopolaře, nyní mají více individualit v útočné dvojici nebo čtveřici," sdělil pro web fotbal.cz. První zápas se bude hrát v Lovani, kde hraje své domácí zápasy Oud-Heverle Leuven, aktuálně 13. tým belgické nejvyšší soutěže a od roku 2023 na něm pravidelně nastupuje také belgická reprezentace do 21 let. Odveta je na programu už v úterý 19. listopadu v Hradci Králové.

Box

Mike Tyson – Jake Paul (05:00, Netflix)

Duel, na který se dívají odmítavě boxerští puristé, ale přitahuje mimořádnou pozornost veřejnosti, se uskuteční v pátek v texaském Arlingtonu. Zápas ze stadionu týmu NFL Dallas Cowboys bude vysílat živě Netflix a oba aktéři si díky němu údajně vydělají zhruba 40 milionů dolarů (960 milionů korun).

Bude se boxovat na osm dvouminutových místo tradičních tříminutových kol a boxeři budou mít těžší rukavice, aby se omezila síla úderů. "Bude to válka. Oba umíme dát tvrdou ránu. Nebude to plných 16 minut," uvedl Paul před duelem s boxerskou legendou Tysonem, jenž má profesionální bilanci 50-6.