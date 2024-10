Denní menu: Tenisové Masters v Šanghaji, pražský plochodrážní svátek i Littler s mistrem světa

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přináší výběr toho, co byste neměli minout v pondělí 7. října. Na tenisovém Masters v Šanghaji už ve druhém kole dojde na souboj Mattea Berrettiniho s Holgerem Runem. Fanoušky ploché dráhy potěší další tradiční český podnik, na pražské Markétě se uskuteční Tomíčkův memoriál. A v Leicesteru startuje šipkařská World Grand Prix.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Matteo Berrettini – Holger Rune, 2. kolo (12:30, Premier Sport 1)

Není to tak dávno, co se Matteo Berrettini vrátil do formy a vezl se na vítězné vlně. Po triumfech v Gstaadu a Kitzbühelu ale jeho 10 dlouhou sérii výher ukončil na Masters v Cincinnati právě Holger Rune. Italský elegán startuje v Šanghaji v hlavní soutěži teprve podruhé v kariéře a při své první účasti v roce 2019 ale došel až do semifinále. Rune naopak na svou loňskou a také doposud jedinou účast na čínském Masters rád nevzpomíná, před rokem prohrál s Brandonem Nakashimou v prvním kole 0:6 a 2:6.

Plochá dráha

Memoriál Luboše Tomíčka (18:00, ČT Sport)

Den po Zlaté přilbě se už tradičně na pražské Markétě koná další český plochodrážní svátek. Na startovní listině Memoriálu Luboše Tomíčka je i druhý muž nedělního pardubického podniku Robert Chmiel z Polska a organizátoři drží místo i vítězi Rasmusovi Jensenovi. Českými nadějemi jsou loni stříbrný Jan Kvěch či mladík Adam Bednář. Atraktivitu závodu dodávají světla reflektorů, závod začíná po šesté hodině večerní a končí okolo půl deváté.

Šipky, World Grand Prix

Rob Cross – Luke Littler, (22:10, Nova Sport 1)

Už v roce 1998 vznikla tradice jednoho z nejoriginálnějších šipkařských turnajů světa. Na World Grand Prix platí pravidlo, že hráči nejen že musí leg ukončit "doublem", ale musí ho tak i zahájit. Letošní edice se koná v Leicesteru a týdenního klání se účastní 32 elitních šipkařů.

Šlágrem prvního dne a zároveň i prvního kola je souboj mistra světa z roku 2018 Roba Crosse a vycházející hvězdy šipkařského nebe Luka Littlera. Teprve 17letý Angličan loni prohrál na světovém šampionátu až ve finále s Lukem Humphriesem a letos se stal vítězem Premier League. Nad Crossem vyhrál Littler sedm z osmi vzájemných zápasů.