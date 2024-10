Intenzita předčila i zápasy v pohárech, líčil Trpišovský. Oscarův faul? Byl to nesmysl

Dva roky Slavia čekala na vyhrané ligové derby. V neděli se ho dočkala a trenér Jindřich Trpišovský (48) přiznal, že si výhry nad tradičním rivalem velmi cení. Slavii k ní nasměrovali Mojmír Chytil a Christos Zafeiris, kteří se v úvodních 22 minutách postarali o obě branky sešívaných. Ti zvítězili podeváté za sebou a po 10 odehraných zápasech mají v čele Chance Ligy šestibodový náskok na hlavního rivala.

Jak důležitý byl pro další průběh zápasu brzký gól?

"Vstup do zápasu byl od nás výborný. Rychlý gól nás nakopl a podle mě pomohl fotbalu jako takovému. V první půli se hrálo v neuvěřitelném tempu z obou stran, ale díky tomu gólu a trefě Zafiho se to všechno vyvíjelo přesně podle našich představ. I obraz hry nám seděl. Intenzita, souboje, prostě to, co od zápasů chceme. Dneska to nebylo úplně o technice, ale i tak si myslím, že si lidi přišli na své."

Po vystřídání Sparta získala půdu pod nohama. Nabourali noví hráči na hřišti vaší předzápasovou přípravu?

"To ne, ale po příchodu Rrahmaniho to pro nás bylo hodně složité. Nedokázali jsme přidat pojištění na 3:0 a z protiútoku jsme inkasovali kontaktní gól. Zápas se zdramatizoval, ale nás podržel Tonda (Kinský). Celkově kluci vzadu odehráli výborný zápas."

Ale neměli to jednoduché. I v nastavení jste se vrhli v osmi do útoku a pak z toho byla nebezpečná protiakce na druhé straně. Neměli byste být trochu obezřetnější?

"To jsme prostě my. Když zalezeme, vždycky z toho jsou nějaké problémy, proto se tlačíme do útoku i v posledních minutách. Vzadu jsme hodně silní v těch situaích jeden na jednoho, proto se nemusíme bát do nich dostávat. Když nás soupeř obléhá, může se stát, že někdo vyplave volný a potrestá nás. Když chodí do otevřené obrany, kluci si ty situace dokážou skvěle rozebrat a soupeře většinou pochytají. Bránit výsledek je navíc strašně ošidné, prostě radši chodíme nahoru ve víc lidech a snažíme se nějaké góly přidat. Myslím si, že je to pak zajímavější i pro fanoušky. Je to naše DNA."

Hrálo se v Edenu evropské utkání?

"Byl to skvělý zápas. V Evropě občas hrajeme snadnější duely než dneska. Bylo to opravdu těžké, protože soupeř má obrovskou kvalitu. O to víc si vážím těch výkonů, které kluci předvedli."

Koho byste dneska vypíchl?

"Nerad bych tady chválil jednotlivce, protože skvělý zápas odehráli prakticky všichni. Skvělý zápas odehrál Zimič, který opět potvrdil, že jako záskok za Igoha funguje naprosto skvěle. Byl do toho hozenej, ale dnes ubránil Olatunjiho, který nám v posledních zápasech dělal obrovské problémy. Ale nechci aby to vyznělo, že hrál líp než ostatní."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Christos Zafeiris dal opět gól slabší levačkou, navíc zpoza vápna. Čísla už mu asi vyčítat nemusíte, že?

"Loni jsme se bavili o tom, že mu to létá hodně nad branku, Christos na tom ale hodně zapracoval. Hodně se tomu věnuje se skill koučem, navíc s věkem trochu dozrává. Je vyhranější a kvalitou jde nahoru. Od léta, kdy měl nějaká smolná zranění, herně obrovsky vyrostl. Dnešní gól je jen další důkaz."

V závěru Sparta trochu převzala iniciativu, nedoplatili jste na intenzitu, se kterou jste do zápasu vstoupili?

"Hráče to dneska stálo obrovské množství sil. Bylo by zajímavé si zpětně pustit některé pasáže, protože v určitých chvílích byla intenzita náběhů neuvěřitelná. Když stojíte u plochy, to tempo je ještě větší než z tribuny. V závěru je to pak pro kluky extrémně náročné. Jsou ale hráči, které jsme tam museli nechat, protože jsou pro naši hru hrozně důležití."

K výhře vám už tradičně pomohla skvělá atmosféra.

"Chtěli jsme vyhrát hlavně pro lidi. Celý týden směřoval koncentrací na neděli, abychom fanouškům připravili hezký zážitek. Atmosféra, kterou dneska vytvořili, byla neuvěřitelná. Už od rozcvičky nás hnali, my dneska opravdu chtěli vyhrát pro ně. Derby jsme vyhráli po dvou letech a musím potvrdit, že to je prostě nejvíc. Bylo pro nás důležité to po těch křečovitých zápasech z minulé sezony konečně zvládnout."

Kaňkou je zbytečné vyloučení Oscara. Co na jeho zákrok říkáte?

"Zatím jsem to neviděl, ale je to škoda. Bylo jasné, že se rozehraje roh a bude konec. Za tohoto stavu je to pro nás zbytečné oslabení do dalších zápasů. Zřejmě dostane ještě nějaký dodatečný trest. Byl to nesmysl. Oscar navíc odehrál výborný zápas."

V tabulce máte už šestibodový náskok, řešíte to nějak?

"Je hezké, že máme náskok, ale já na tabulku vůbec nechci koukat. Víc mě zajímá to, abychom podávali takovéhle výkony. Sezona je ještě dlouhá, takže v nich musíme pokračovat i dál. Blok mezi reprezentačními pauzami nám ale vyšel skvěle."