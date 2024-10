Rodinný souboj dopadl lépe pro otce. Nick ale zachytal dobře, chválil asistent Třince Marek Malík

V pozadí hokejového zápasu mezi Třincem a Plzní se odehrával i rodinný souboj. Vítězně z něj vzešel otec Marek Malík (49), asistent trenéra Ocelářů. Jeho syn Nick (22) ale podal v brance spolehlivý výkon, i proto si západočeský klub odvezl bod za prohru 3:4 po nájezdech.

"Myšlenku, že je to náš první vzájemný souboj, jsem měl v hlavě. Každý ale bojujeme za svůj tým, oba jsme chtěli vyhrát. I doma jsme byli soutěživí, k tomu jsem se snažil kluky tlačit, takže on chtěl porazit mě a já jeho. Ale přál jsem mu, aby se mu dařilo," uvedl Marek Malík. "Zajímavější by asi bylo, kdyby hrál proti, ale takhle jsem to nějak neprožíval. Jen jsme si napsali před utkáním zprávu," podotkl Nick Malík.

Asistent Ocelářů doplnil, že synův výkon sledoval jen okrajově, protože se věnoval své práci. Na lavičce má během zápasů na starosti obránce.

"Měl tam několik hodně těžkých zákroků, určitě i díky němu Plzeň brala alespoň bod. Zápas se mu povedl. Jsem za jeho výkon rád, ale samozřejmě potřebujeme dávat góly. Ať tam stojí kdokoliv, chceme ho překonat a nemohu brát apel na to, že je to od někoho rodinný příslušník," řekl Marek Malík.

Jeho syn se vytáhl zejména při střele Libora Hudáčka do odkryté branky. "Ten zákrok jsem zrovna viděl. Byl moc hezký," konstatoval Marek Malík stručně. "Jsem nastavený tak, že když už nic s tím nemůžu dělat, tak aspoň něco tam musím dát. Něco, třeba palec. Nikdy nevíte, stát se tam může cokoliv. Sledoval jsem puk celou dobu, viděl jsem, že tam je sám, tak mi bylo jasné, že to bude střílet do brány. Instinkt byl, abych tam skočil," popsal zásah Nick Malík.

Prozradil, že jej zákrok trochu bolel. "Dostal jsem pukem přímo do dlaně a do prstů. Bolest se zpočátku stupňovala. Pak ale nastoupil adrenalin a šlo to stranou. O přestávce jsem si vzal nějaký prášek a bylo to v pohodě," přiblížil dvaadvacetiletý gólman, který se letos po třech sezonách ve finské lize vrátil do české extraligy.

V soutěži debutoval právě v dresu Ocelářů. Před pěti lety mu premiéra po prohře 1:6 s Karlovými Vary pořádně zhořkla. "Nebyla moc pěkná, raději jsem na ni nevzpomínal," rozesmál se Nick Malík. "Byl jsem mladý. Nebylo to pro mě lehké, šel jsem chytat proti Varům, které byly v té době docela rozjeté, naopak nám se zápas nepovedl. Zkušenost to je a jsem rád, že jsem se v dospělém hokeji už zabydlel a vím, co a jak. To Finsko mi k tomu neskutečně pomohlo a myslím, že jsem už schopný chytat i proti mistrům," řekl Malík.

V Třinci také nezačal s Plzní nejlépe, po úvodní třetině byl stav 0:2. "Nejdříve jsme tahali za kratší konec, potom se to otočilo (na 3:2). Sahali jsme po třech bodech, po dvou. Měli jsme šance, ale Třinec ukázal kvalitu. Nedělá chyby, drží systém, my se potřebujeme naučit nebýt rozlítání. Od druhé třetiny jsme ale podali dobrý výkon. Kluci se vydali maximum," řekl k zápasu Nick Malík.

