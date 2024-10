Dvacet minut a hotovo. Jak Slavia takticky ovládla derby a utekla Spartě na rozdíl šesti bodů

Před pár týdny to potkalo v Edenu Lille a nyní i Spartu. Rozjetá Slavia vůbec nedala znát únavu ze čtvrtečního zápasu s Ajaxem a rozhodla o triumfu v derby v úvodních 20 minutách. "Přitom začátky jsme měli dobré. Chtěli jsme se toho chytit, ale stal se přesný opak," hlesl Lars Friis.

Nebyl to žádný objev. Levá strana Slavie, kde operuje El Hadji Malick Diouf, má sílu. Ostatně Livesport Zprávy věnovaly senegalskému wingbackovi celý článek o tom, že jeho eliminace bude velkou výzvou pro pravou stranu sparťanského týmu.

Výsledek? Diouf v druhé minutě zápasu projel slalomem sparťanů, poslal ostrý balon před branku a Mojmír Chytil už jej jen tečoval do branky.

Jak mohli sparťané zaspat? "Absolutně netuším, co se stalo," reagoval Friis na dotaz, proč jeho tým nezachytil úvod zápasu. "Přitom my máme vstupy do zápasů dobré a chtěli jsme toho využít. Ještě jsme si to v kabině říkali, že musíme mít dobrý začátek, ale pak inkasujeme v úvodních 90 vteřinách. To se pak v takové atmosféře těžko hraje," pokračoval dánský kouč.

Nezastíral ani, že sparťané nedokázali zareagovat na slávistickou strategi. Ta spočívala v tom, že domácí takřka nechávali rozehrát hostující stopery, pro hráče v rudých dresech se také otevíralo dost místa uprostřed hřiště, ale žádný toho nedokázal využít. Victor Olatunji, který operoval na hrotu, byl v takovém rozpoložení, bez významu. Navíc ho David Zima k ničemu nebezpečnému nepustil. "Doslova ho vymazal," těšilo trenéra Jindřicha Trpišovského po zápase.

Statistiky utkání Opta by Stats Perform

"Nečekali jsme to," nekličkoval Friis při hodnocení taktických věcí. "Nasadili jsme Ermala Krasniqiho, protože jsme čekali, že se budeme dostávat balony za obranu a jeho rychlost by mohla být platná, ale Slavia k tomu přistoupila tak, že jsme naopak měli prostor pro kombinaci v nižších prostorech."

Trvalo téměř celý poločas, než se s tím Sparta ztotožnila a dokázala přjít na to, jak se může dostat do zakončení. Středová dvojice Kaan Kairinen a Qazim Laci byli v prvním poločase bez orientace.

"Věděli jsme, jakým stylem Slavia hraje, ale tentokrát nám dali více prostoru, mohli jsme více hrát a to jsme upřímně nečekali. Nedokázali jsme se tomu přizpůsobit. Trvalo nám asi čtvrt hodiny, než jsme se zorientovali a dokázali jsme si najít prostor pro kombinaci. Ve druhém poločase už od nás bylo mnohem lepší," hodnotil Friis taktiku v prvním poločase.

Jenže po změně stran už bylo nad síly jeho týmu, aby dokázal zápas alespoň zremizovat. Slavia už totiž vedla 2:0 a opět se tak stalo po hrubém zaváhání hostů.

Pod vítězný gól se totiž podepsal jeden z nejzkušenějších sparťanů – Qazim Laci. A to způsobem, který zopakoval v průběhu první půle dvakrát. Poprvé z jeho pokusu hrát uprostřed pole centrovaný balon patou za sebe byla pouhá ztráta míče, ale albánský záložník, který v létě dokonce nosil i kapitánskou pásku, lehkovážnost zopakoval.

Tentokrát už toho ale slávisté využili a Christos Zafeiris po jeho ztrátě pelášil k pokutovému území Sparty, kde z 25 metrů napřáhl a přidal druhou branku. "Mrzí mě to," soukal ze sebe po utkání osmadvacetiletý záložník. "Fotbal je o chybách a čím méně jich uděláte, tím větší šanci na úspěch máte. Mohli jsme mít také lepší reakci při te situaci, ale začalo to u mě,” dodal albánský reprezentant.