Denní menu: Zafeiris ve Wembley, Macháčův životní zápas i Boleslav o druhé místo

Každý den nabízí svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přinášejí výběr toho, co byste neměli minout ve čtvrtek 10. října. Na tenisovém turnaji v Šanghaji čeká jeden z největších zápasů kariéry Tomáše Macháče (23), hokejisté Mladé Boleslavi budou usilovat o posun na druhou příčku extraligové tabulky a ve fotbalové Lize národů se mimo jiné Řecko představí v Anglii. Hokejová ikona Sidney Crosby (37) pak v noci vstoupí do své 20. sezony v dresu Pittsburghu.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Carlos Alcaraz – Tomáš Macháč (12:30, Premier Sport 1)

Když spolu dosud jedinkrát hráli, český tenista musel zápas za stavu 1:1 na sety skrečovat. Nepříjemný konec duelu v nedávném daviscupovém klání předznamenal i konec nehrajícího kapitána českého týmu Jaroslava Navrátila. Nyní však jde o úplně jinou věc. Macháč hraje nejlepší tenis své kariéry a už nyní ví, že poprvé prolomí hranici elitní třicítky světového rankingu. I Alcaraz by rád na čínském Masters došel co nejdál, loni skončil už v osmifinále.

Hokej, Tipsport extraliga

Mladá Boleslav – Hradec Králové (17:30, O2 TV Sport)

Během jediného týdne čeká Mladou Boleslav třetí domácí zápas. Po prohře 1:2 se Spartou a vítězství nad Litvínovem 3:2 v prodloužení budou chtít Středočeši zabrat naplno. Zvlášť, když by je tříbodový zisk ze zápasu s Hradcem Králové katapultoval na druhou příčku tabulky. Hradec má druhou nejhorší obranu ligy, také však minule slavil euforické vítězství v derby nad Pardubicemi.

Fotbal, Liga národů

Itálie – Belgie (20:45, Sport 1)

Italům se vstup do nové edice Ligy národů povedl, zatím neztratili ani bod a pro domácí klání s Belgií se trenér Luciano Spaletti netají tím, že chce dát šanci i několika nováčkům. Fanoušci však budou čekat góly hlavně od Maria Reteguiho, který o víkendu nastřílel hattrick. Belgie se v Římě na Stadio Olimpico představí bez tradičních opor Kevina de Bruyneho a Romela Lukaka, lídrem týmu by měl být Youri Tielemans z Aston Villy.

Anglie – Řecko (20:45, Sport 2)

Po konci Garetha Southgatea ještě fotbalová Anglie nezvolila nového trenéra národního týmu, prozatímní kouč Lee Carsley si však vede zdatně. Tým má pod jeho vedením zatím stoprocentní bilanci – za vítězství v Irsku a nad Finskem (shodně 2:0). Také Řecko však ještě neztratilo bod a neinkasovalo a do Londýna přijíždí sebevědomé. Nový trenér Ivan Jovanovič dává šanci i slávistovi Christosi Zafeirisovi, který může ve Wembley prodat svou aktuální výjimečnou formu. A třeba vstřelit svůj první reprezentační gól.

Šipky, World Grand Prix

Gerwyn Price – James Wade (21:00, Nova Sport 2)

Velšan Price už mohl být dávno doma, v prvním kole turnaje přežil mečbol Dannyho Nopperta. Když mu však dal nizozemský soupeř šanci, už ho nic nezastavilo. Také Wade měl v úvodním zápase namále, musel otáčet zápas s Peterem Wrightem. Nyní stojí bývalí vítězové unikátního turnaje (Wade 2007 a 2010, Price 2020) proti sobě a půjde o postup do čtvrtfinále. Zatímco úvodní zápasy se hrály na dva vítězné sety, osmifinále už se hraje na tři.