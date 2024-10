Denní menu: Tenis v Šanghaji, Kometa proti Motoru, USK v Eurolize i tvrdé kanadské derby

Každý den přináší svět sportu nespočet událostí, které stojí za to sledovat. Livesport Zprávy přináší výběr toho, co byste neměli minout ve středu 9. října. V Šanghaji se hraje tenisové Masters, českou hokejovou extraligu čeká střet dvou nejhorších týmů a basketbalistky USK ZVVZ Praha vstoupí ve Valencii do nové sezony v evropských pohárech. V Leicesteru se bude hrát osmifinále World Grand Prix a hokejovou NHL čeká kanadské derby.

Tenis, Rolex Masters Šanghaj ATP 1000

Taylor Fritz – Holger Rune (13:00, Premier Sport 1)

Ještě nedávno byl Holger Rune stálým členem TOP 10 světového žebříčku. Po mírné krizi, kdy spadl na konec druhé desítky se začíná zvedat a sebevědomí nabírá na asijském turné, kde z dosavadních sedmi zápasů pět vyhrál. Fritz má po finálové účasti na US Open velmi blízko k zajištění účasti na Turnaji mistrů, naopak Rune potřebuje pro naději na účast na turínském klání nad Američanem nutně vyhrát. Poslední vzájemný zápas v Indian Wells dokázal pro sebe získat Rune, i když ve druhé sadě odvracel mečbol.

Hokej, Tipsport extraliga

Kometa Brno – Motor České Budějovice (18:00, O2 TV Sport)

Jediný středeční zápas české extraligy svedl k souboji dva nejhorší týmy. Spekuluje se o tom, že Kometa chce přivést střelce Petera Muellera, který v mezidobí let 2018-2022 v Brně odehrál čtyři báječné sezony. Přesnou mušku by ale potřebovaly i České Budějovice. Jihočeši sice doma deklasovali pardubické Dynamo 6:1, od té chvíle ale dali ve čtyřech zápasech jen čtyři góly a po čtyřech prohrách v řadě logicky zavírají tabulku.

Basketbal, Euroliga žen

Valencia – USK ZVVZ Praha (20:00, ČT Sport)

Pražanky bývají tradičně v Eurolize jedním z nejlepších tým. V roce 2015 prestižní soutěž vyhrály a v posledních třech ročnících se vždy probojovaly do semifinále. Novou sezonu začínají na hřišti španělských šampionek z Valencie. "Bude to velmi těžký zápas. Otevření nového ročníku a nového modelu, kde se počíta vše. Valencia je proti minulé sezoně posilněná a my nekompletní," glosovala před odletem do Španělska trenérka Natália Hejková.

Šipky, World Grand Prix

Jonny Clayton – Ross Smith (20:40, Nova Sport 1)

Tahákem třetího hracího dne leicesterského turnaje je střet dvou hráčů z TOP 10 světového žebříčku. Čerstvý padesátník Jonny Clayton (narozeniny měl 4. října) dokázal tento unikátní turnaj v roce 2021 vyhrát, byl to ale také jeho jediný výrazný výsledek na World Grand Prix. V cestě do čtvrtfinále mu stojí Ross Smith, který se díky velké aktivitě a dobrým výsledkům na European Tour a turnajích Players Championship propracoval na 10. místo rankingu.

Hokej, NHL

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs (01:00, Nova Sport 1)

Už tradičně začínají sezonu NHL dva slavné kanadské kluby vzájemným soubojem. Letošní start dostal zápletku i kvůli pár dnů starému přípravnému zápasu, ve kterém utrpěl zranění kolena Patrik Laine, nová posila Canadiens. Cédric Paré, muž, který finského forvarda zranil, si sice místo v týmu Toronta nevybojoval, i tak to ale asi bude na ledě jiskřit. Kromě hokeje se možná čeká i střet těžkých vah Arbera Xhekaje a Ryana Reavese.