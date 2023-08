Derby Week: Vyrazit k moři, nebo raději na fotbal? Chorvatsko nabízí obojí

Také tak rádi navštěvujete fotbalové zápasy v místech, kam vás zrovna zavály pracovní povinnosti nebo dovolená s rodinou? Cestování a fotbal je ideální kombinace. Pokud vám to čas dovolí, pokuste se ve vaší destinaci podívat minimálně ke stadionu místního celku, ideálně přímo na jeho zápas. A pokud je v nabídce takový šlágr, jako je místní derby, neváhejte ani vteřinu! Fotbalové utkání vám o daném místě a tamní kultuře prozradí kolikrát mnohem víc než renomovaní průvodci. Bonusem je ochutnávka autentických emocí.

Ideálním místem pro letní dovolenou s příchutí fotbalu je Chorvatsko. Zvlášť začátek aktuální sezony nabízí letnímu dovolenkáři a fotbalovému fanouškovi v jedné osobě fantastické menu. Minulý víkend se odehrálo Jadranské derby, tentokrát je na programu takzvané Derby della Učka. V obou z nich figuruje klub HNK Rijeka ze severního chorvatského pobřeží.

Jadranské derby na půdě Hajduku Split vyznělo lépe pro domácí Hajduk (1:0), Rijeka tak bude chtít navázat na výhru z prvního kola ročníku (kdy porazila nováčka nejvyšší chorvatské soutěže NK Rudes 4:0) v zápase proti svému dalšímu velkému rivalovi – NK Istra 1961 z města Pula. NK Istra 1961 má po dvou kolech HNL (Hrvatska nogometna liga) na svém kontě jediný bod za remízu na půdě Lokomotivy Záhřeb (1:1). Ve 2. kole Istra 1961 čelila dalšímu celku z hlavního města, největšímu chorvatskému klubu Dinamu Záhřeb – favoritovi podlehla 0:3.

Italské kořeny derby o Istrii

Derby mezi kluby HNK Rijeka a NK Istra 1961 se nazývá Derby della Učka. Učka je pohoří, které se tyčí na chorvatském poloostrově Istrie. Rijeka je velké přístavní město, které leží v Kvarnerském zálivu v místě, kde Istrie přechází v pevninu. Pula je dnes především turistickou destinací ležící na západním pobřeží Istrijského poloostrova. Celá Istrie, a tak i obě města a oba kluby, mají bohatou, pestrou, ale i složitou minulost.

Mapa ukazuje, kde se oba rivalové nacházejí. Livesport

Dějiny si s územím Istrijského poloostrova mnohokrát významně pohrály. Díky strategické poloze pro přístavy na pobřeží Jaderského moře a v blízkosti Apeninského poloostrova byla Istrie žádaným a tím pádem i zkoušeným teritoriem. Do istrijských kronik se zapsalo mnoho civilizací, kultur a státních útvarů od Římanů, přes Habsburky, Rakouské císařství, Rakousko Uhersko, po roce 1919 Itálie. Istrie byla součástí Itálie od doby po první světové válce až po ukončení té druhé, konkrétně do roku 1947, kdy se poloostrov stal součástí socialistické Jugoslávie (italský zůstal jen Terst). Po roce 1991 se stala většina Istrie chorvatským územím, na severu jen z části slovinským.

Základy fotbalového soupeření mezi kluby z Rijeky a Puly spadají právě do italské části istrijské historie, do dob Italského království na počátku 20. let 20. století. Tehdy se v rámci italských soutěží různých úrovní utkávalo několik klubů z Fiume (Rijeka) a Poly (Pula). První oficiální zápas fotbalových celků z těchto dvou měst se odehrál v roce 1920 mezi Juventusem Enea Fiume a US Polese. Největší rivalita se postupem času utvořila samozřejmě mezi nejsilnějšími kluby obou měst, kterými byly U.S. Fiumana a G.S.F. Giovanni Grion Pola. V letech 1930 až 1943 proti sobě odehrály tyto dva celky 20 oficiálních zápasů – Fiumana vyhrála jedenáctkrát, Grion pětkrát, čtyři klání skončila nerozhodně.

Vznik současných chorvatských rivalů

Po skončení druhé světové války se obě města stala součástí Jugoslávie. Stejně jako všechny kluby v Jugoslávii, i U.S. Fiumana se restrukturalizovala a přejmenovala na S.C.F. Quarnero, pak na NK Rijeka v roce 1954. Ve druhé polovině 20. století strávila NK Rijeka většinu sezón v jugoslávské první lize, zatímco kluby z Puly hrály v nižších úrovních. Od chorvatské nezávislosti se součástí nové chorvatské ligy stal pulský klub NK Istra. Opět se tak utvořilo místní derby. V letech 1992 až 2000 se fotbalisté Rijeky (od roku 1995 už jako Hrvatski nogometni klub – HNK) a Istry střetly 17krát. Rijeka vyhrála osm klání, Istra šest, tři zápasy skončily remízou. V roce 2000 však klub NK Istra z ligy sestoupil a začal se propadat hlouběji a hlouběji.

Poslední vzájemné zápasy Livesport

Do první ligy však pulský fotbal vrátil jiný celek. V roce 2004 postoupil do nejvyšší soutěže klub NK Pula 1856 (v roce 1856 Rakousko-Uhersko učinilo z Puly přístav svého loďstva). V roce 2005 se klub přejmenoval na NK Pula Staro Češko (podle značky piva), v roce 2006 na NK Pula, a nakonec v létě 2007 na NK Istra 1961. Poslední změnu názvu i klubových barev si vymohli fanoušci klubu – požadovali především návrat k tradičním městským barvám, kterými jsou žlutá a zelená.

I to dokládá, že – podobně jako je tomu i u dalších chorvatských celků – jsou fanoušci výraznou a důležitou součástí tamního fotbalového dění. Tábory věrných až fanatických fanoušků obou klubů jsou velmi známé, a i díky nim mají zápasy v rámci Derby della Učka silnou a vypjatou atmosféru. Fanouškovská základna podporující HNK Rijeka se nazývá Armada, na straně Puly stojí Demoni.

Derby nemá favorita

HNK Rijeka je historicky mnohem silnějším klubem. V sezoně 2016/2017 dokonce získal chorvatský titul (připomeňme tamní silnou konkurenci, kterou je hlavně Dinamo Záhřeb nebo Hajduk Split). Rijeka je také šestinásobným vítězem Chorvatského poháru (naposledy ho získala v roce 2020). Fotbalisté NK Istra 1961 ve vitríně žádnou velkou trofej zatím nemají, ale v minulé sezoně zažili nejlepší ročník v klubové historii, když ligu dokončili na 5. místě, jen jednu příčku za svými regionálními rivaly, na které jim chyběly tři body.

Nevyrovnaná je i vzájemná bilance: Od roku 2004, kdy se NK Istra 1961 probojovala do chorvatské prvoligové společnosti, se uskutečnilo 59 Istrijských derby. HNK Rijeka vyhrála 38 zápasů, NK Istra 1961 se radovala šestkrát, v 15 případech skončilo derby remízou. Ale jak se říká, derby nemá favorita. V pořadí již 60. Derby della Učka má na stadionu Rujevica v Rijece výkop v neděli 6. srpna ve 21:00.

Další derby týdne

pátek 4. srpna

20:00 – Nizozemsko – Johan Cruijff Schaal (superpohár)

Feyenoord vs. PSV Eindhoven

De Kraker

Ještě před startem nizozemské Eredivisie je na řadě souboj o Johan Cruiff Schaal (Štít Johana Cruijffa) – tak se nazývá superpohár, o který se tradičně utkává úřadující ligový mistr s vítězem domácího poháru. Z mistrovského titulu se v uplynulé sezoně radoval Feyenoord Rotterdam, pohár vyhrál (a v lize byl druhý) PSV Eindhoven. Jde o dva ze tří (s Ajaxem Amsterdam) největších a nejúspěšnějších klubů Nizozemska. Byť čistě z geografického hlediska nejde přímo o derby, rivalita je v rámci celé této „velké trojky“ (De Grote Drie) velmi silná.

17:00 – Finsko – Veikkausliiga

FC Ilves vs. FC Haka

Pirkanmaan derby

V derby regionu Pirkanmaa na jihu Finska proti sobě stojí FC Ilves z Tampere a FC Haka sídlící 35 km jižně ve městě Valkeakoski. Finská první liga Veikkausliiga je v polovině. Ilves má po 17 zápasech na kontě 17 bodů a je na 8. místě. FC Haka je na posledním 12. místě se ziskem 13 bodů. V Pirkanmaaském derby dvou trápících se celků tak půjde o důležité body v boji o záchranu.

20:45 – Severní Irsko – NIFL Premiership

Coleraine FC vs. Ballymena United

A26 derby

O víkendu prvním kolem startuje severoirská liga. Hned na úvod se v derby utkají Coleraine FC a Ballymena United. Jejich vzájemný souboj se nazývá podle dálnice A26, které obě města na severu země spojuje. Coleraine FC v sezoně 2022/2023 obsadil v 12členné soutěži 6. místo, Ballymena skončila 9.

neděle 6. srpna

13:00 – Anglie – Championship (2. liga)

Leicester City vs. Coventry City

M69 derby / East Midlands derby

Fotbalisté Leicesteru City z Premier League v sezoně 2022/2023 sestoupili, Coventry City do ní těsně nepostoupili (ve finále play-off o postup do nejvyšší anglické soutěže prohráli na penalty s Lutonem Town). Proto se oba týmy z východní části Midlands potkají v druhé anglické lize – Championship. Rivalitě mezi Leicesterem a Coventry se říká buď East Midlands derby (byť tento název je vžitý spíš pro klání Leicesteru a Nottinghamu Forrest, kteří se potkávali ještě v minulé sezoně v Premier League), nebo podle dálnice M69, která mezi městy Leicester a Coventry leží.

Kádr Leicesteru City po sestupu doznal mnoha změn. Lišky z Leicesteru ze svého doupěte musely pustit Jamese Maddisona (Tottenham), Harveyho Barnese (Newcastle) nebo Youriho Tielemanse (Aston Villa). Derby M69, které se naposledy uskutečnilo v roce 2012, hned na začátku nové sezony bude extrémně zajímavým srovnáním obou konkurentů.