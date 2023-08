Nové destinace nadcházející sezony: Blau-Weiss Linec, oceláři s brazilským střelcem

Dosud byli fanoušci zvyklí na to, že Linec, třetí největší rakouské město, zastupuje v tamní fotbalové lize pouze LASK. V této sezoně jej v ní doplnil konkurenční Blau-Weiss. Klub, jenž existuje teprve 26 let, se do elitní soutěže dostal vůbec poprvé. A rovnou kvůli tomu postavil nový stadion.

Historie

Ve 30. letech minulého století byl fotbal v Rakousku na vrcholu. Tamní národní tým vedený Matthiasem Sindelarem byl dokonce považován na mistrovství světa 1934 za favorita na zlato. Po druhé světové válce byly v průmyslových městech zakládány četné podnikové spolky, které měly zajistit rozptýlení dělníků a emocionální naplnění diváků.

Jedním z těchto klubů byl i SK VÖEST Linec, jenž vznikl v roce 1946. Zkratka přitom představovala právě společnost, pod níž působil a která jej financovala: Spojené rakouské železárny a ocelárny. V roce 1969 postoupil do rakouské Bundesligy a o pět let později následoval největší triumf v historii – mistrovský titul. Za odměnu se pak utkal v pohárové Evropě s Barcelonou v čele se superhvězdou Johanem Cruyffem. Katalánci v prvním zápase zvítězili 5:0, odveta pak skončila bezbrankovou remízou.

V následujících letech ovšem následoval úpadek. Ocelárny totiž stále víc trpěly starostmi o peníze a následně i o klub. Snížila se jejich podpora, nejhoršímu nezabránili ani externí sponzoři. Klub byl přejmenován na FC Stahl Linec, pak zůstal už jen FC Linec. V roce 1997 už nebyl životaschopný, proto došlo ke sloučení se stabilizovaným LASKem. Ten však pod sebe začlenil jen úspěšné mládežnické týmy…

Celoživotní fanoušek VÖESTu Hermann Schellmann, podnikatel v nákladní dopravě, to však nenechal jen tak. Rychle založil svůj vlastní oddíl: FC Blau-Weiss Linec. Spojil jej s Austrií Linec a začala cesta, která vyvrcholila o 26 let později „návratem“ do Bundesligy.

Současnost

V roce 2017 předal Schellmann, jenž vedl klub s nadhledem a zdravým rozumem, nicméně bez přílišného rizika, štafetu mladším. A nový management přinesl závan čerstvého vzduchu. Představil „Agendu 2027“. Pracovní dokument, stejně ambiciózní jako podrobný, stanovil jako prvotní cíl návrat do nejvyšší soutěže do roku 2027. Podařilo se to o čtyři roky dřív…

Organizovaná modrobílá fanouškovská scéna žije klubem. V amatérském fotbale na sebe upozornila hlasitými bitevními chorály a propracovanými choreografiemi. Příznivci se vidí jako „Vöestler“, což by mělo podtrhnout spojení s předchozím klubem. Jsou hrdí na dlouhou historii a původ v dělnické třídě.

Postup do Bundesligy byl překvapením. Byl to výsledek dramatického posledního kola. Grazer AK, konkurent s podobně velkou historií, měl postup ve vlastních rukou, stačilo mu vyhrát poslední zápas proti Dornbirnu, týmu ze středu tabulky. Jenže remizoval 1:1. V paralelním utkání proti Sturm Amateurs zvítězil Linec 2:1, když vítězný gól vstřelil v 86. minutě obránce Danilo Mitrovic. A mohlo se slavit…

Kádr

Klub dál ctí princip udržitelné strategie a nakupoval jen střídmě. Z Německa přišli dva nadějní talenti: Ir Conor Noss (22, Mönchengladbach) a Němec Mehmet Ibrahimi (20, Lipsko). Do týmu se navíc po čtyřech letech vrátil odchovanec Stefan Haudum. Pozornost budí i tvůrce hry Kristijan Dobras. V roce 2012 debutoval v Bundeslize v dresu Rapidu Vídeň a díky technice a přehledu mu někteří odborníci předpovídali budoucnost rakouského reprezentanta.

Ronivaldo zase přináší rozhodující góly. Jeho bilance ve druhé rakouské lize je výtečná: 137 branek ve 217 zápasech. Možná největší posilou je ovšem zbrusu nový stadion, otevřený letos v červnu, s výhledem na Dunaj. V neděli na něm tým čeká soutěžní premiéra proti Hartbergu.