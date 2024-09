Finanční pokuty i hrozba vyloučení. UEFA potrestala AS Řím, Aston Villu či Marseille

Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) potrestala AS Řím pokutou ve výši dvou milionů eur za překročení průběžného finančního cíle stanoveného pro rok 2023. Dále udělila tresty Aston Ville, Marseille a Basaksehiru.

Bylo to poprvé, co komise (CFCB) posuzovala kluby podle nových pravidel, která nahradila předchozí systém finančního fair play (FFP). Pravidlo o nákladech nyní vyžaduje, aby subjekty vykazovaly poměr platů hráčů, přestupů a odměn agentů omezený na 90 % nebo méně loňských příjmů, přičemž v letošním roce se tento poměr sníží na 80 % a v roce 2025 na 70 %. Mimo tento limit se ocitl pouze AS Řím, který "mírně překročil předběžný cíl".

Aston Villa z Premier League bude muset zaplatit 60 tisíc eur a Olympique Marseille z Ligue 1 20 tisíc eur, oba kluby tak učiní za pozdní dodání údajů z monitorovacího systému na stadionech.

Turecký Basaksehir byl rovněž potrestán pokutou a hrozí mu zákaz účasti v evropských pohárových soutěžích na jednu sezonu za porušení finančního fair play. Kromě toho musí turecký klub zaplatit pokutu ve výši 100 tisíc eur.